Πυρκαγιά στο Ολυμπιακό Χωριό Αχαρνών, τον οικισμό που κατασκευάστηκε για τους Ολυμπιακούς του 2004

Στις φλόγες παραδόθηκε λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Τρίτης (21/07) μέρος των πρώην ολυμπιακών ακινήτων εντός του Ολυμπιακού Χωριού στις Αχαρνές Αττικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εξελίσσεται σε εγκαταλελειμμένες πρώην ολυμπιακές εγκαταστάσεις και καίει απορρίμματα και ξέρα χόρτα.

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Πυρκαγιά Ενημέρωση / Facebook

Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.