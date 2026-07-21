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Πυρκαγιά στο Ολυμπιακό Χωριό Αχαρνών, τον οικισμό που κατασκευάστηκε για τους Ολυμπιακούς του 2004

Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Πυρκαγιά στο Ολυμπιακό Χωριό Αχαρνών, τον οικισμό που κατασκευάστηκε για τους Ολυμπιακούς του 2004
Πυρκαγιά Ενημέρωση / Facebook
DEBATER NEWSROOM
UPD: 20:58

Στις φλόγες παραδόθηκε λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Τρίτης (21/07) μέρος των πρώην ολυμπιακών ακινήτων εντός του Ολυμπιακού Χωριού στις Αχαρνές Αττικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εξελίσσεται σε εγκαταλελειμμένες πρώην ολυμπιακές εγκαταστάσεις και καίει απορρίμματα και ξέρα χόρτα.

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Φωτογραφία
Πυρκαγιά Ενημέρωση / Facebook

Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

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