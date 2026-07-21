Πυρκαγιά στο Ολυμπιακό Χωριό Αχαρνών, τον οικισμό που κατασκευάστηκε για τους Ολυμπιακούς του 2004
Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Στις φλόγες παραδόθηκε λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Τρίτης (21/07) μέρος των πρώην ολυμπιακών ακινήτων εντός του Ολυμπιακού Χωριού στις Αχαρνές Αττικής.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εξελίσσεται σε εγκαταλελειμμένες πρώην ολυμπιακές εγκαταστάσεις και καίει απορρίμματα και ξέρα χόρτα.
Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
πηγή στην Google
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