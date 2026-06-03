Τραμπ: “Το Ιράν συμφώνησε να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα – Θέλω να συναντήσω τον Χαμενεΐ”

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως το Ιράν έχει ήδη συμφωνήσει ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικό όπλο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί κάποια στιγμή με το νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο podcast «Podforce One» της New York Post, ο Τραμπ αποκάλυψε πως ο Ανώτατος ηγέτης του Ιράν εμπλέκεται με κάποιο τρόπο στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

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Trump:



Iran have already agreed that they will not have a nuclear weapon. They can change their mind, but that was the big thing. pic.twitter.com/QCCC0VgdeZ— Clash Report (@clashreport) June 3, 2026

«Φαίνεται ότι τα πάμε αρκετά καλά με τον Αγιατολάχ. Θα ήθελα να τον συναντήσω. Πιθανότατα θα τον συναντήσω κάποια στιγμή» τόνισε. Trump:



I haven't had the privilege of meeting the Ayatollah.



He is not doing great; he is missing a lot of different parts. pic.twitter.com/8e9ROInZeb June 3, 2026

«Το Ιράν έχει ήδη συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Μπορεί να αλλάξει γνώμη, αλλά αυτό ήταν το σημαντικότερο» είπε σε άλλο σημείο ο Αμερικανός πρόεδρος και πρόσθεσε στα σενάρια που αναφέρουν πως ο Μοτζτάμπα εξακολουθεί να νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος:

«Ο Αγιατολάχ εμπλέκεται στις συζητήσεις, τον σέβονται πολύ. Δεν είχα την τιμή να τον συναντήσω (μέχρι τώρα). Δεν τα πάει καλά και αν πιστέψουμε τις διάφορες ιστορίες για εκείνον, του λείπουν πολλά διαφορετικά μέρη».

Σε άλλο σημείο, αναφέρθηκε στο έντονο τηλεφώνημα που είχε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου τις προηγούμενες ημέρες.

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Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε τις αναφορές του Axios για τον χαρακτηρισμό «τρελός» που χρησιμοποίησε κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού λέγοντας: «Το έκανα. Πάντα θυμώνω. Ήμουν λίγο εκνευρισμένος μαζί του, που συνέχεια πολεμούσε με τον Λίβανο… Ξέρεις, κάποια στιγμή είπα ότι θα το σταματήσουμε αυτό». Trump on Axios report that he told Netanyahu "you're f*cking crazy":



I did. I always get angry.



I was a little bit perturbed at him, constantly fighting with Lebanon….



You know, at some point I said we're going to stop this. pic.twitter.com/4c6Tpo1GkZ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 3, 2026

«Έχουμε συνεργαστεί πολύ καλά. Μου αρέσει πολύ ο Μπίμπι και δουλεύουμε εξαιρετικά μαζί», πρόσθεσε ο Τραμπ, επιμένοντας ότι η έκρηξή του αφορούσε την απαίτηση να σταματήσουν οι επιθέσεις, ενώ όταν ρωτήθηκε αν ο Νετανιάχου τον παρέσυρε στον πόλεμο, είπε: «Εγώ είμαι αυτός που το ξεκίνησε. Δεν θέλω να κουράσω κανέναν, αλλά το ξεκίνησα επειδή δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Δεν θα υπήρχε Ισραήλ αν δεν υπήρχα εγώ» πρόσθεσε ακόμα.

Trump on whether he was tricked by Netanyahu for Iran War:



I mean, I'm the one that started it.



I don't want to bore anybody, but I started it because we can't let them have a nuclear weapon.



There would be no Israel if there wasn't me. pic.twitter.com/VeVxQT68C6 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 3, 2026

Ο ίδιος περιέγραψε τον εαυτό του ως «πρόεδρο εν καιρώ πολέμου» και χαρακτήρισε τον Νετανιάχου «πρωθυπουργό εν καιρώ πολέμου», ενώ παραμένει αισιόδοξος για επίτευξη συμφωνίας «πολύ σύντομα».

Επίσης, υποστήριξε ότι οι υψηλές τιμές του πετρελαίου, δεν είναι σημαντικό τίμημα μπροστά στην απειλή των πυρηνικών όπλων του Ιράν.

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Παρά τις προκλήσεις, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επισήμανε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν «αναπτύσσονται γρήγορα», ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα και ότι «πολλά άλλα θετικά πράγματα θα συμβούν».

Σε ό,τι αφορά τις τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ, ο Ρεπουμπλικάνος εκτίμησε ότι θα πέσουν όταν τερματιστεί ο πόλεμος στο Ιράν και σχολίασε ότι αυτή τη στιγμή ο πληθωρισμός «δεν είναι πολύς».

«Δεν έχουμε πολύ πληθωρισμό. Κοιτάξτε, αν αφαιρέσετε την τιμή της βενζίνης, την ενέργεια, έχουμε πολύ λίγο πληθωρισμό», εξήγησε.