Φωτιά τώρα στο Ολυμπιακό Χωριό – Κινητοποιήση της Πυροσβεστικής
Η φωτιά ξέσπασε σε απορρίμματα και ξέρα χόρτα εντός των Ολυμπιακού χωριού στην Αττική
Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης 21 Ιουλίου σε απορρίμματα και ξέρα χόρτα εντός των Ολυμπιακού χωριού στην Αττική.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εξελίσσεται σε εγκαταλελειμμένες πρώην ολυμπιακές εγκαταστάσεις.
Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις