Φωτιά τώρα στο Ολυμπιακό Χωριό – Κινητοποιήση της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης 21 Ιουλίου σε απορρίμματα και ξέρα χόρτα εντός των Ολυμπιακού χωριού στην Αττική.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εξελίσσεται σε εγκαταλελειμμένες πρώην ολυμπιακές εγκαταστάσεις.

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Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.