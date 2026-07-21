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Φωτιά τώρα στο Ολυμπιακό Χωριό – Κινητοποιήση της Πυροσβεστικής

Η φωτιά ξέσπασε σε απορρίμματα και ξέρα χόρτα εντός των Ολυμπιακού χωριού στην Αττική

Φωτιά τώρα στο Ολυμπιακό Χωριό – Κινητοποιήση της Πυροσβεστικής
DEBATER NEWSROOM
UPD: 20:41

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης 21 Ιουλίου σε απορρίμματα και ξέρα χόρτα εντός των Ολυμπιακού χωριού στην Αττική.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εξελίσσεται σε εγκαταλελειμμένες πρώην ολυμπιακές εγκαταστάσεις.

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Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

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