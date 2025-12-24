Ρωσία: Τραγωδία με τρεις νεκρούς μετά από έκρηξη στη Μόσχα – Ανάμεσα στα θύματα 2 αστυνομικοί

Δύο αστυνομικοί της τροχαίας και άλλο ένα πρόσωπο σκοτώθηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε την περασμένη νύχτα στη νότια Μόσχα, ανακοίνωσαν οι αρχές της Ρωσίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η έκρηξη σημειώθηκε όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να συλλάβουν ένα ύποπτο πρόσωπο. Σειρά ρώσων στρατιωτικών και γνωστών υποστηρικτών του πολέμου με την Ουκρανία έχουν δολοφονηθεί στη διάρκεια της σύγκρουσης, που διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια. Η ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών έχει αναλάβει την ευθύνη για μερικές απ’ αυτές τις επιθέσεις.

Η ρωσική Κρατική Ανακριτική Επιτροπή ανακοίνωσε πως, όταν δύο αστυνομικοί πλησίασαν έναν άνδρα, ο οποίος είχε περίεργη συμπεριφορά, σκοτώθηκαν από εκρηκτικό μηχανισμό, ενώ πρόσθεσε πως σκοτώθηκε και ένα τρίτο πρόσωπο. Δεν διευκρίνισε ποιο ήταν αυτό το τρίτο πρόσωπο.

Ανεπίσημα ειδησεογραφικά κανάλια στο ρωσικό Telegram μετέδωσαν ότι ο βομβιστής είναι ένας από τους νεκρούς και ανατίναξε τη βόμβα όταν τον πλησίασαν οι αστυνομικοί. Η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Η έκρηξη σημειώθηκε στην οδό Ελέτσκαγια, στη νότια Μόσχα, πολύ κοντά στο σημείο όπου σκοτώθηκε προχθές, Δευτέρα, ο αντιστράτηγος Φανίλ Σαρβάροφ, επικεφαλής της διεύθυνσης υπηρεσιακής εκπαίδευσης του ρωσικού Γενικού Επιτελείου Στρατού.

Η Ρωσία ανακοίνωσε πως υποπτεύεται πως η Ουκρανία βρισκόταν πίσω από το φόνο. Δεν υπήρξε επίσημο σχόλιο από την Ουκρανία.

Ο ανεπίσημος ουκρανικός ιστότοπος Myrotvorets, ο οποίος παρέχει μια βάση δεδομένων με πρόσωπα που χαρακτηρίζονται εγκληματίες πολέμου ή προδότες, επικαιροποίησε την καταχώρισή του για τον Σαρβάροφ αναφέροντας ότι ο 56χρονος αντιστράτηγος «σκοτώθηκε».

«Ένας εκρηκτικός μηχανισμός τέθηκε σε λειτουργία» τη στιγμή που οι αστυνομικοί πλησίασαν αυτό το πρόσωπο, το οποίο βρισκόταν κοντά στο όχημα υπηρεσίας τους, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στο σημείο όπου σκοτώθηκε αυτή την εβδομάδα ένας ρώσος στρατηγός.

Μάρτυρες ανέφεραν στο Reuters ότι η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 1:30 π.μ. τοπική ώρα.