Μονακό: Ουκρανή που είχε μεταμφιεστεί σε άνδρα η ύποπτη για τη βόμβα στον ολιγάρχη Γερμολάεφ – Καταζητείται 39χρονη

Το πρόσωπο που είναι ύποπτο για την απόπειρα ανθρωποκτονίας με εκρηκτικό μηχανισμό εναντίον του Ουκρανού επιχειρηματία Βαντίμ Ερμολάεφ είναι μια γυναίκα από την Ουκρανία που είχε μεταμφιεστεί σε άνδρα, δήλωσε ο αναπληρωτής εισαγγελέας του Μονακό Μοργκάν Ρεϊμόν στη διάρκεια σύντομης συνέντευξης Τύπου, τονίζοντας ότι τα στοιχεία υποδεικνύουν πως «δεν έδρασε μόνη της».

Η γυναίκα ταυτοποιήθηκε νωρίτερα από την Ιντερπόλ ως η «Αναστασία Μπερεζόφσκα», 39 ετών, η οποία καταζητείται από τις αρχές του Μονακό για «απόπειρα ανθρωποκτονίας, τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε δημόσιο χώρο με εγκληματική πρόθεση, συνωμοσία».

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Όπως εξήγησε ο Ρεϊμόν, «ο τελευταίος γνωστός τόπος διαμονής» της ύποπτης ήταν στη Γερμανία, ενώ πρόσθεσε ότι αφού τοποθέτησε το δέμα με τον εκρηκτικό μηχανισμό στην οικία του Ουκρανού επιχειρηματία τη Δευτέρα το βράδυ διέφυγε στη Γαλλία και στη συνέχεια στην Ιταλία με αυτοκίνητο που είχε ενοικιάσει.

Σύμφωνα με την αναπαράσταση των γεγονότων από τους Μονεγάσκους και Γάλλους ανακριτές, την οποία επικαλείται η Le Parisien, η 39χρονη Ουκρανή, με το όνομα «Αναστασία Μπ.», είναι γνωστή «για τις διασυνδέσεις της με το οργανωμένο έγκλημα».

Μετά την επίθεση στο πριγκιπάτο της Γαλλικής Ριβιέρας, η γυναίκα έφτασε πεζή στο Beausoleil της Γαλλίας, μια περιοχή στα σύνορα με το Μονακό, όπου είχε σταθμεύσει ένα αυτοκίνητο το οποίο είχε νοικιαστεί στη Γερμανία και έφερε γερμανικές πινακίδες κυκλοφορίας.

Επιβαίνοντας σε αυτό το όχημα, κινήθηκε προς τα ιταλικά σύνορα, πιθανότατα μέσω της περιοχής της Μεντόν.

Σύμφωνα με τους ανακριτές, η Ουκρανή «δεν καταζητείται μόνο στην Ιταλία, αλλά έχει ξεκινήσει μια παγκόσμια επιχείρηση εναντίον της» για τον εντοπισμό και τη σύλληψή της.

Παράλληλα, ο Ρεϊμόν επεσήμανε ότι η αστυνομία αναζητεί τυχόν συνεργούς της γυναίκας — καθώς η αλληλουχία των γεγονότων «φαίνεται να υποδηλώνει ότι το άτομο που τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό δεν έδρασε μόνο του»– όπως και άλλα πρόσωπα που ενδεχομένως να έδωσαν εντολή για την επίθεση.

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Οι αρχές του Μονακό εξακολουθούν να μην επιβεβαιώνουν την ταυτότητα των θυμάτων, αλλά σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές η επίθεση είχε στόχο τον 58χρονο Βαντίμ Ερμολάεφ, ο οποίος έχει λάβει την κυπριακή υπηκοότητα, τη σύντροφό του και τον γιο του.