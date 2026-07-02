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ΔΙΕΘΝΗ

Έκρηξη σε καφετέρια στην Δαμασκό της Συρίας: Τουλάχιστον πέντε νεκροί και 16 τραυματίες από βομβιστική επίθεση

Συνεχίζεται η έρευνα των Αρχών

Έκρηξη σε καφετέρια στην Δαμασκό της Συρίας: Τουλάχιστον πέντε νεκροί και 16 τραυματίες από βομβιστική επίθεση
DEBATER NEWSROOM

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 16 τραυματίστηκαν σήμερα από έκρηξη βόμβας σε μια γεμάτη από κόσμο καφετέρια στο κέντρο της Δαμασκού, κοντά στο Δικαστικό Μέγαρο της Συρίας, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.

Η συριακή κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι η βόμβα είχε τοποθετηθεί μέσα στο καφέ, το οποίο βρίσκεται σε μια πολυσύχναστη περιοχή στη συριακή πρωτεύουσα.

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Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής άλλες λεπτομέρειες σχετικά με αυτή την προφανή επίθεση και δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA ανέφερε τον αριθμό των νεκρών και των τραυματιών, επικαλούμενο τον επικεφαλής των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης υγείας της Συρίας.

Ένας μικρός αριθμός επιθέσεων έχουν σημειωθεί στη χώρα μετα την ανατροπή του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ στα τέλη του 2024.

Η νέα de facto κυβέρνηση υπό την ηγεσία Άχμεντ αλ Σαράα, και ανταρτικές δυνάμεις του ουσιαστικά τερμάτισε 14 χρόνια εμφυλίου πολέμου.

Μια βόμβα σε αυτοκίνητο σκότωσε έναν Σύρο στρατιώτη και τραυμάτισε τουλάχιστον 18 άλλους ανθρώπους στις 19 Μαΐου έξω από ένα κτίριο του υπουργείου Άμυνας στη Δαμασκό.

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