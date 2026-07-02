Έκρηξη σε καφετέρια στην Δαμασκό της Συρίας: Τουλάχιστον πέντε νεκροί και 16 τραυματίες από βομβιστική επίθεση

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 16 τραυματίστηκαν σήμερα από έκρηξη βόμβας σε μια γεμάτη από κόσμο καφετέρια στο κέντρο της Δαμασκού, κοντά στο Δικαστικό Μέγαρο της Συρίας, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.

Η συριακή κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι η βόμβα είχε τοποθετηθεί μέσα στο καφέ, το οποίο βρίσκεται σε μια πολυσύχναστη περιοχή στη συριακή πρωτεύουσα.

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Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής άλλες λεπτομέρειες σχετικά με αυτή την προφανή επίθεση και δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA ανέφερε τον αριθμό των νεκρών και των τραυματιών, επικαλούμενο τον επικεφαλής των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης υγείας της Συρίας. An explosion in Damascus (Syria) has been reported – it’s in proximity to the Palace of Justice (not damaged) pic.twitter.com/gHYTeapEwH July 2, 2026

Ένας μικρός αριθμός επιθέσεων έχουν σημειωθεί στη χώρα μετα την ανατροπή του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ στα τέλη του 2024.

Η νέα de facto κυβέρνηση υπό την ηγεσία Άχμεντ αλ Σαράα, και ανταρτικές δυνάμεις του ουσιαστικά τερμάτισε 14 χρόνια εμφυλίου πολέμου. 🚨#Damascus: casualties from the explosion have been reported, and the cause of the blast remains unknown at this time wether it's IED or a suicide attack https://t.co/cG9jGKPpU2 pic.twitter.com/viRpwfpEVd ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 2, 2026

Μια βόμβα σε αυτοκίνητο σκότωσε έναν Σύρο στρατιώτη και τραυμάτισε τουλάχιστον 18 άλλους ανθρώπους στις 19 Μαΐου έξω από ένα κτίριο του υπουργείου Άμυνας στη Δαμασκό.