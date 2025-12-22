Μόσχα: Ρώσος υποστράτηγος σκοτώθηκε σε έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου – Τι ερευνούν οι Αρχές (βίντεο)

Ένας Ρώσος στρατηγός σκοτώθηκε σήμερα στη Μόσχα όταν εξερράγη βόμβα που είχε τοποθετηθεί σε αυτοκίνητο, ανακοίνωσε η ερευνητική επιτροπή της Ρωσίας.

Ο υποστράτηγος Φανίλ Σαρβάροφ, επικεφαλής της διεύθυνσης εκπαίδευσης του ρωσικού γενικού επιτελείου στρατού, σκοτώθηκε, ανέφερε η επιτροπή.

⚡ Russian authorities have confirmed that Major General Sarvarov was inside the car that was blown up — he died from his injuries



Investigators are considering several versions of the killing. One of them involves the possible involvement of Ukrainian special services.



The… https://t.co/HjvWvSfPRU pic.twitter.com/IjoXsIoH9l— NEXTA (@nexta_tv) December 22, 2025

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ένα από τα ενδεχόμενα που ερευνώνται είναι η βόμβα να τοποθετήθηκε από τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες.

«Η έρευνα εξετάζει διάφορες εκδοχές της δολοφονίας. Μία από αυτές περιλαμβάνει πιθανές διασυνδέσεις με τις ουκρανικές ειδικές υπηρεσίες», δήλωσε η Ρωσική Ερευνητική Επιτροπή.

Όπως ανέφεραν οι ερευνητές, ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί κάτω από το σασί ενός Kia Sorento και εξερράγη λίγα δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση του οχήματος.

Ο Φανίλ Σαρβάροφ γεννήθηκε στις 11 Μαρτίου 1969 στο Γκρεμιατσίνσκ της περιφέρειας Περμ και είχε δεκαετίες υπηρεσίας στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Η εκπαίδευσή του περιελάμβανε την αποφοίτησή του από την Ανώτερη Σχολή Διοίκησης Αρμάτων του Καζάν (1990), την Ακαδημία Τεθωρακισμένων (1999) και την Ακαδημία Γενικού Επιτελείου (2008).

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, συμμετείχε σε πολεμικές επιχειρήσεις στον Βόρειο Καύκασο, συμπεριλαμβανομένης της σύγκρουσης Οσετίας-Ινγκουσετίας και του πολέμου της Τσετσενίας, και αργότερα υπηρέτησε στη Συρία το 2015-2016.