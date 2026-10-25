Σαουδική Αραβία: Μπαράζ επιθέσεων με πυραύλους και drones – Οι Χούθι απειλούν ξανά το αεροδρόμιο του Ριάντ

Νέος συναγερμός σήμανε την Κυριακή (25/10) στη Σαουδική Αραβία, καθώς οι δυνάμεις αεράμυνας της χώρας ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που κατευθύνονταν προς το Ριάντ και περιοχές στο νότιο τμήμα της χώρας.

Οι νέες επιθέσεις σημειώνονται εν μέσω της κλιμάκωσης των συγκρούσεων με τους Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν και έχουν εντείνει τις επιχειρήσεις τους εναντίον σαουδαραβικών στόχων.

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Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Σαουδικής Αραβίας εξέδωσε προειδοποιήσεις για εναέρια απειλή στην πρωτεύουσα Ριάντ, καθώς και στις πόλεις Άμπχα και Χαμίς Μουσάιτ.

Λίγα λεπτά αργότερα, οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι ο άμεσος κίνδυνος είχε παρέλθει.

Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκαν 10 βαλλιστικοί πύραυλοι

Σύμφωνα με τον στρατιωτικό συνασπισμό υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, οι επιθέσεις περιλάμβαναν δύο drones και έναν βαλλιστικό πύραυλο με κατεύθυνση το Ριάντ.

Παράλληλα, ένας πύραυλος κρουζ εκτοξεύθηκε προς τη νότια πόλη Χαμίς Μουσάιτ.

Σε μεταγενέστερη ενημέρωση, ο συνασπισμός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε ακόμη 10 βαλλιστικούς πυραύλους, οι οποίοι είχαν εκτοξευθεί προς τη νότια Σαουδική Αραβία.

Οι διαδοχικές αναχαιτίσεις αποτυπώνουν τη συνεχιζόμενη ένταση στην περιοχή, με τη σαουδαραβική αεράμυνα να βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα.

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Χούθι: «Στρατιωτικός στόχος» το αεροδρόμιο του Ριάντ

Την ίδια ώρα, οι Χούθι προχώρησαν σε νέα προειδοποίηση για το Διεθνές Αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» του Ριάντ, το οποίο άρχισε να επαναλειτουργεί την Κυριακή, έπειτα από τη φονική επίθεση της 10ης Οκτωβρίου.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρί, δήλωσε ότι το αεροδρόμιο εξακολουθεί να αποτελεί «στρατιωτικό στόχο» της οργάνωσης.

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Μάλιστα, προειδοποίησε τις αεροπορικές εταιρείες, τους εργαζομένους και τους ταξιδιώτες να αποφεύγουν τη χρήση των εγκαταστάσεων, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι ασφαλείς.

Οι Χούθι είχαν ανακοινώσει το Σάββατο (24/10) ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον του συγκεκριμένου αεροδρομίου, αλλά και σαουδαραβικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων.

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Οι σαουδαραβικές Αρχές δεν επιβεβαίωσαν άμεσα ότι οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις επλήγησαν.

Όπως έγραψε ήδη το DEBATER για τις επιθέσεις των Χούθι σε αεροδρόμια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, η οργάνωση είχε ανακοινώσει πλήγματα εναντίον στρατηγικών υποδομών, μεταξύ των οποίων εγκαταστάσεις της Saudi Aramco και ο αγωγός μεταφοράς πετρελαίου Ανατολής–Δύσης.

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Επαναλειτουργεί το αεροδρόμιο μετά την επίθεση με 13 νεκρούς

Το Διεθνές Αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» είχε αναστείλει τη λειτουργία του στις 10 Οκτωβρίου, μετά από επίθεση την ευθύνη της οποίας ανέλαβαν οι Χούθι.

Σύμφωνα με τον απολογισμό που μετέδωσε το Reuters, 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν, σε μία από τις φονικότερες επιθέσεις που έχουν σημειωθεί στη Σαουδική Αραβία την τελευταία δεκαετία.

Το αεροδρόμιο ανακοίνωσε την επανέναρξη λειτουργίας δύο τερματικών σταθμών από την Κυριακή.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ο Τερματικός Σταθμός 1 εξυπηρετεί εσωτερικές πτήσεις, ενώ ο Τερματικός Σταθμός 2 διεθνείς πτήσεις εθνικών αερομεταφορέων.

Η νέα προειδοποίηση των Χούθι προκαλεί ανησυχία για την ασφάλεια των αερομεταφορών, καθώς το αεροδρόμιο αποτελεί βασική πύλη εισόδου στη σαουδαραβική πρωτεύουσα.

Υεμένη: Κλιμάκωση των συγκρούσεων και ανησυχία για την Ερυθρά Θάλασσα

Η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών συνδέεται με τις πρόσφατες στρατιωτικές εξελίξεις στην Υεμένη.

Τον περασμένο μήνα, οι Χούθι κατέλαβαν στρατηγικές περιοχές κατά μήκος των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας, εντείνοντας την πίεση στην περιοχή του στενού Μπαμπ ελ Μάντεμπ.

Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαύλους του πλανήτη, μέσω του οποίου πραγματοποιείται μεγάλο μέρος της διεθνούς εμπορικής ναυσιπλοΐας και της μεταφοράς πετρελαίου.

Η Σαουδική Αραβία έχει απαντήσει εντείνοντας τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον των Χούθι.

Η νέα κλιμάκωση έχει ουσιαστικά ανατρέψει την εκεχειρία που είχε επιτευχθεί με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Εθνών και τηρούνταν σε μεγάλο βαθμό από το 2022.

Υπενθυμίζεται ότι η Σαουδική Αραβία παρενέβη στρατιωτικά στον εμφύλιο πόλεμο της Υεμένης το 2015, επικεφαλής συνασπισμού που υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας, μετά την κατάληψη της πρωτεύουσας Σαναά από τους Χούθι το 2014.

Η συνέχιση των επιθέσεων με πυραύλους και drones, σε συνδυασμό με την απειλή κατά των αεροδρομίων και των ενεργειακών εγκαταστάσεων, αυξάνει την ανησυχία για περαιτέρω αποσταθεροποίηση της περιοχής.