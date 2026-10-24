Μέση Ανατολή: Μπαράζ επιθέσεων των Χούθι στη Σαουδική Αραβία – Στο στόχαστρο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και αεροδρόμια

Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν το Σάββατο (24/10) ότι εξαπέλυσαν σειρά επιθέσεων εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, αεροδρομίων και στρατιωτικών υποδομών στη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με τον στρατιωτικό εκπρόσωπο των ανταρτών, Γιαχία Σαρί, στο στόχαστρο βρέθηκαν εγκαταστάσεις της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας Saudi Aramco, μεγάλα διεθνή αεροδρόμια και υποδομές μεταφοράς πετρελαίου.

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Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει επιβεβαίωση από τις σαουδαραβικές αρχές ότι οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις επλήγησαν, ενώ η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη και στο εσωτερικό της Υεμένης.

Χούθι: Οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και τα αεροδρόμια που μπήκαν στο στόχαστρο

Ο Γιαχία Σαρί ανακοίνωσε ότι οι επιθέσεις είχαν ως στόχο στρατηγικής σημασίας εγκαταστάσεις σε διάφορες περιοχές της Σαουδικής Αραβίας.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Γιανμπού: Εγκατάσταση της Saudi Aramco στην Ερυθρά Θάλασσα.

Εγκατάσταση της Saudi Aramco στην Ερυθρά Θάλασσα. Ραμπίγ: Διυλιστήριο πετρελαίου.

Διυλιστήριο πετρελαίου. Ριάντ: Το Διεθνές Αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ».

Το Διεθνές Αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ». Νταμάμ: Το Διεθνές Αεροδρόμιο «Βασιλιάς Φαχντ».

Το Διεθνές Αεροδρόμιο «Βασιλιάς Φαχντ». Νατζράν: Το τοπικό αεροδρόμιο.

Το τοπικό αεροδρόμιο. Χαμίς Μουσάιτ: Αεροπορική βάση.

Αεροπορική βάση. Αγωγός Ανατολής–Δύσης: Υποδομές μεταφοράς πετρελαίου και εγκαταστάσεις άντλησης αργού.

Οι συγκεκριμένες υποδομές έχουν ιδιαίτερη σημασία για την οικονομία και τις μεταφορές της Σαουδικής Αραβίας.

Ειδικά ο αγωγός Ανατολής–Δύσης συνδέει τις πετρελαιοπαραγωγικές περιοχές στα ανατολικά της χώρας με εγκαταστάσεις στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι Χούθι υποστηρίζουν ότι πραγματοποίησαν τις επιχειρήσεις, χωρίς όμως να έχουν παρουσιαστεί ανεξάρτητα επιβεβαιωμένα στοιχεία για το αποτέλεσμα κάθε επίθεσης.

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Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε αναχαιτίσεις πυραύλων

Νωρίτερα το Σάββατο, ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από την Υεμένη.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του συνασπισμού, Τούρκι αλ Μάλκι, δύο πύραυλοι είχαν κατεύθυνση τις πόλεις Ταΐφ και Γιανμπού, ενώ ένας ακόμη είχε στόχο το Ριάντ.

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Παράλληλα, ανακοινώθηκε η κατάρριψη μη επανδρωμένου αεροσκάφους στην Ανατολική Επαρχία.

Η σαουδαραβική Πολιτική Άμυνα εξέδωσε προσωρινές προειδοποιήσεις για επικείμενο κίνδυνο σε Ταΐφ, Γιανμπού, Μέκκα και Τζέντα, οι οποίες στη συνέχεια ήρθησαν.

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Οι ανακοινώσεις για τις αναχαιτίσεις δεν αποτελούν επιβεβαίωση ότι οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και τα αεροδρόμια που κατονόμασαν οι Χούθι υπέστησαν πλήγματα.

Εκρήξεις στο Άντεν – Αναφορές για επιθέσεις κοντά στο αεροδρόμιο

Την ίδια ώρα, εκρήξεις ακούστηκαν και στο Άντεν, την πόλη όπου εδρεύει η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, η οποία υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία.

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Στέλεχος της τοπικής αστυνομίας ανέφερε ότι άκουσε τρεις εκρήξεις.

Σύμφωνα με δεύτερη αστυνομική πηγή, ένας πύραυλος είχε ως στόχο θέση του στρατιωτικού συνασπισμού υπό τη Σαουδική Αραβία κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης.

Άλλος πύραυλος φέρεται να κατευθύνθηκε εναντίον εγκαταστάσεων της ακτοφυλακής.

Το Άντεν έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο των Χούθι τις τελευταίες εβδομάδες, με επιθέσεις που έχουν περιλάβει και την περιοχή του προεδρικού μεγάρου.

Χοντάιντα: Οι Χούθι καταγγέλλουν πέντε νεκρούς από σαουδαραβικό βομβαρδισμό

Παράλληλα, οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι πέντε μέλη της ίδιας οικογένειας σκοτώθηκαν από αεροπορικό πλήγμα που αποδίδουν στη Σαουδική Αραβία, στη Χοντάιντα της δυτικής Υεμένης.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah, το οποίο πρόσκειται στους αντάρτες, ο βομβαρδισμός έπληξε κατοικία.

Το δίκτυο ανέφερε ότι μεταξύ των νεκρών βρίσκονται ένας πατέρας, δύο παιδιά του και οι δύο σύζυγοί του.

Ο συγκεκριμένος απολογισμός προέρχεται από την πλευρά των Χούθι και δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Κλιμακώνεται η σύγκρουση Σαουδικής Αραβίας και Χούθι

Οι νέες ανακοινώσεις έρχονται σε μια περίοδο αυξανόμενης στρατιωτικής έντασης μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν.

Από τις αρχές Οκτωβρίου έχουν καταγραφεί επανειλημμένες εκτοξεύσεις πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, με στόχους σαουδαραβικές στρατιωτικές και ενεργειακές υποδομές.

Η αναζωπύρωση των συγκρούσεων εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και των αερομεταφορών στην περιοχή.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η στοχοποίηση εγκαταστάσεων στη Γιανμπού και του αγωγού Ανατολής–Δύσης, καθώς πρόκειται για υποδομές που εξυπηρετούν τη μεταφορά και εξαγωγή πετρελαίου.

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για την έκταση πιθανών ζημιών ή για διακοπή της λειτουργίας των εγκαταστάσεων που κατονόμασαν οι Χούθι.