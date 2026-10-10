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ΔΙΕΘΝΗ

Σαουδική Αραβία: Δεκάδες τραυματίες από την επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ – Πέντε στην εντατική

Σοβαρή κλιμάκωση στη Σαουδική Αραβία μετά τη νέα επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Νοσοκομειακές πηγές κάνουν λόγο για δεκάδες τραυματίες, με πέντε στην εντατική.

Σαουδική Αραβία: Δεκάδες τραυματίες από την επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ – Πέντε στην εντατική
Το διεθνές αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, όπου σημειώθηκε νέα επίθεση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026. (x)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 19:25

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας μετά τη νέα επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» του Ριάντ, στη Σαουδική Αραβία, το Σάββατο (10/10), σύμφωνα με νοσοκομειακές πηγές.

Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για δεκάδες τραυματίες, στην πλειονότητά τους Σαουδάραβες, ενώ ορισμένοι μεταφέρθηκαν με ελικόπτερα σε νοσοκομεία για την παροχή ιατρικής περίθαλψης.

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«Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν στο αεροδρόμιο, στην πλειονότητά τους Σαουδάραβες. Τουλάχιστον πέντε από αυτούς, όλοι Σαουδάραβες, βρίσκονται στην εντατική», ανέφερε νοσοκομειακή πηγή.

Πληροφορίες για πυραυλικό πλήγμα των Χούθι

Διπλωματική πηγή ανέφερε ότι το αεροδρόμιο επλήγη από πύραυλο των Χούθι της Υεμένης.

Σύμφωνα με διεθνή πρακτορεία, στο αεροδρόμιο σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη, ενώ αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού και τραυματισμένους ανθρώπους στο έδαφος.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, με ασθενοφόρα να σπεύδουν στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου.

Μέχρι στιγμής, οι σαουδαραβικές αρχές δεν έχουν παρουσιάσει επίσημο απολογισμό για το συγκεκριμένο περιστατικό.

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Οι γιατροί καλούνται στα νοσοκομεία για την αντιμετώπιση “σοβαρής κατάστασης έκτακτης ανάγκης”

Γιατροί εκλήθησαν εκτάκτωςστα νοσοκομεία του Ριάντ, δήλωσε ιατρική πηγή στην σαουδαραβική πρωτεύουσα.

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«Οι γιατροί καλούνται να μεταβούν στα νοσοκομεία. Μας είπαν ότι αντιμετωπίζουμε “σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης”. Τραυματίες μεταφέρονται στα νοσοκομεία της πρωτεύουσας», δήλωσε η ιατρική πηγή διευκρινίζοντας ότι πολλοί βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Εκκενώσεις και προβλήματα στις πτήσεις

Η νέα επίθεση προκάλεσε εκκενώσεις σε τμήματα του αεροδρομίου και σοβαρές αναταράξεις στην αεροπορική κίνηση.

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Αεροπορικές εταιρείες προχώρησαν σε ακυρώσεις και εκτροπές πτήσεων, καθώς η ασφάλεια του εναέριου χώρου της Σαουδικής Αραβίας βρίσκεται υπό αυξημένη πίεση.

Το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ αποτελεί βασικό συγκοινωνιακό κόμβο της χώρας, γεγονός που εντείνει τις επιπτώσεις των επαναλαμβανόμενων επιθέσεων στις διεθνείς αερομεταφορές.

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Τρεις νεκροί από τις προηγούμενες επιθέσεις

Η νέα επίθεση σημειώνεται μόλις δύο ημέρες μετά τα πλήγματα της Πέμπτης (8/10), κατά τα οποία σκοτώθηκαν τρεις Σαουδάραβες πολίτες, ανάμεσά τους και πιλότος της αεροπορικής εταιρείας Saudia.

Οι προηγούμενες επιθέσεις είχαν προκαλέσει επίσης τραυματισμούς και υλικές ζημιές σε αεροσκάφος της εταιρείας.

Οι Χούθι είχαν αναλάβει την ευθύνη για προηγούμενα πυραυλικά πλήγματα στην περιοχή, προειδοποιώντας τις αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας.

Η νέα κλιμάκωση εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια των πολιτικών αερομεταφορών και την επέκταση των συγκρούσεων στην ευρύτερη περιοχή.

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