Υεμένη: Σε 30 ανήλθαν οι νεκροί από την επίθεση σε αγορά, δηλώνουν οι Χούθι
Ο υπουργός Υγείας των Χούθι έκανε λόγο για 30 νεκρούς και οκτώ τραυματίες, προσθέτοντας ότι οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν "τις επιχειρήσεις έρευνας για τον εντοπισμό σορών κάτω από τα ερείπια".
Ο απολογισμός της επίθεσης που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα σε αγορά στη δυτική Υεμένη, την ευθύνη για την οποία απορρίπτουν οι εμπόλεμες πλευρές, αυξήθηκε σε 30 νεκρούς, ανακοίνωσαν οι φιλοϊρανοί Χούθι.
Σε ανακοίνωση που μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Saba του υεμενίτικου κινήματος, ο υπουργός Υγείας των Χούθι έκανε λόγο για 30 νεκρούς και οκτώ τραυματίες, προσθέτοντας ότι οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν “τις επιχειρήσεις έρευνας για τον εντοπισμό σορών κάτω από τα ερείπια”.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
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