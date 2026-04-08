Reuters: Το Ιράν θα μπορούσε να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ την Πέμπτη ή την Παρασκευή

Το Ιράν θα μπορούσε να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ με περιορισμένο και ελεγχόμενο τρόπο την Πέμπτη ή την Παρασκευή ενόψει μιας συνάντησης μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων στο Πακιστάν, δήλωσε στο Reuters ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος που συμμετέχει στις συνομιλίες.

«Εάν επιτευχθεί συμφωνία για ένα πλαίσιο συνομιλιών, το στενό θα μπορούσε να ανοίξει «περιορισμένα, υπό τον έλεγχο του Ιράν», δήλωσε ο αξιωματούχος.

«Ο συντονισμός με τον ιρανικό στρατό θα είναι υποχρεωτικός για όλα τα πλοία. Παρόλα αυτά, η εκεχειρία είναι εύθραυστη, ωστόσο, προτιμούμε διαρκή ειρήνη, αλλά το Ιράν δεν φοβάται να επιστρέψει στον πόλεμο εάν οι ΗΠΑ θέλουν να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο».