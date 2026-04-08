Συμφωνείτε με την απόφαση να απαγορευτεί η χρήση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών;
ΔΙΕΘΝΗ

Reuters: Το Ιράν θα μπορούσε να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ την Πέμπτη ή την Παρασκευή

Συνεχίζονται οι συνομιλίες

Reuters: Το Ιράν θα μπορούσε να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ την Πέμπτη ή την Παρασκευή
EPA
Γεράσιμος Λυμπέρης

Το Ιράν θα μπορούσε να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ με περιορισμένο και ελεγχόμενο τρόπο την Πέμπτη ή την Παρασκευή ενόψει μιας συνάντησης μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων στο Πακιστάν, δήλωσε στο Reuters ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος που συμμετέχει στις συνομιλίες.

«Εάν επιτευχθεί συμφωνία για ένα πλαίσιο συνομιλιών, το στενό θα μπορούσε να ανοίξει «περιορισμένα, υπό τον έλεγχο του Ιράν», δήλωσε ο αξιωματούχος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο συντονισμός με τον ιρανικό στρατό θα είναι υποχρεωτικός για όλα τα πλοία. Παρόλα αυτά, η εκεχειρία είναι εύθραυστη, ωστόσο, προτιμούμε διαρκή ειρήνη, αλλά το Ιράν δεν φοβάται να επιστρέψει στον πόλεμο εάν οι ΗΠΑ θέλουν να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο».

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ