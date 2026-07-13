Ιταλία: Η στιγμή που δόκιμοι της ιταλικής Στρατιωτικής Ακαδημίας σώζουν οδηγό από όχημα που βυθίζεται στην Τεργέστη (βίντεο)

Την δραματική διάσωση ενός οδηγού, το αυτοκίνητο του οποίου έπεσε στη θάλασσα, το μεσημέρι της Κυριακής, 12 Ιουλίου, στο κέντρο της Τεργέστης στην Ιταλία κατέγραψε βίντεο.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 12:15 το μεσημέρι, κοντά στην πλατεία Unità d’Italia, τη στιγμή που ομάδα δοκίμων της Στρατιωτικής Ακαδημίας της Ιταλίας είχε μόλις αποβιβαστεί από λεωφορεία προκειμένου να συμμετάσχει σε προγραμματισμένη επίσημη επίσκεψη στην πόλη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μόνο ο οδηγός εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στη θάλασσα από την προβλήτα, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

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Οι δόκιμοι που έγιναν μάρτυρες του περιστατικού αντέδρασαν ακαριαία, βουτώντας στο νερό και προσεγγίζοντας το όχημα πριν αυτό βυθιστεί πλήρως. Κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον οδηγό και να τον μεταφέρουν με ασφάλεια στην επιφάνεια, αποτρέποντας, σύμφωνα με τις ιταλικές Αρχές, μια πιθανή τραγωδία.

Questa mattina a Trieste, durante una visita in città, alcuni militari in servizio presso l'#AccademiaMilitare di Modena sono intervenuti senza esitazione dopo aver assistito a un drammatico incidente: un'auto è precipitata in mare in Piazza Unità d'Italia con il conducente a… pic.twitter.com/3hjm6Arm9n— Ministero Difesa (@MinisteroDifesa) July 12, 2026

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες της υπηρεσίας άμεσης βοήθειας, οι οποίοι παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον άνδρα και ανέλαβαν τη μεταφορά του σε νοσοκομείο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του, ενώ τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα βγήκε από τον δρόμο και κατέληξε στη θάλασσα ερευνούν οι Καραμπινιέροι.

Η παρέμβαση των δοκίμων προκάλεσε θετικά σχόλια στην Ιταλία, καθώς οι ίδιοι δεν βρίσκονταν στην Τεργέστη για επιχειρησιακή αποστολή, αλλά για τελετουργικές υποχρεώσεις. Με δημόσια ανάρτησή του, ο υπουργός Άμυνας της Ιταλίας, Γκουίντο Κροσέτο, συνεχάρη τους στρατιωτικούς για την άμεση αντίδρασή τους. «Το θάρρος, η εκπαίδευση και το αίσθημα καθήκοντός τους μάς κάνουν όλους υπερήφανους. Έθεσαν τη ζωή τους στην υπηρεσία ενός άλλου ανθρώπου. Αυτό είναι το πραγματικό νόημα του να είσαι στρατιώτης: να υπηρετείς την πατρίδα και να προστατεύεις την ανθρώπινη ζωή, ακόμη και όταν δεν το επιβάλλει το καθήκον», ανέφερε χαρακτηριστικά.