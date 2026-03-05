Πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Μπαχρέιν – Υπό έλεγχο η φωτιά σε διυλιστήριο (Βίντεο)
Δεν υπάρχουν πληροφορίες με την έκταση των ζημιών
Στις φλόγες έχει τυλιχθεί το διυλιστήριο της Petroleum Company του Μπαχρέιν, έπειτα από επίθεση που δέχθηκε από βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν.
BREAKING: Fires are burning at Bahrain's Petroleum Company refinery following an Iranian ballistic missile attack. pic.twitter.com/fJky8pPbQTΔΙΑΦΗΜΙΣΗ— Faytuks News (@Faytuks) March 5, 2026
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, αρκετοί πύραυλοι έπληξαν τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, χωρίς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός.
Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι συνεχίζονται κανονικά οι λειτουργίες της εγκατάστασης.
