Πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Μπαχρέιν – Υπό έλεγχο η φωτιά σε διυλιστήριο (Βίντεο)

Δεν υπάρχουν πληροφορίες με την έκταση των ζημιών

Πηγή: Χ
Αναστασία Ξυδιά
UPD: 18:53

Στις φλόγες έχει τυλιχθεί το διυλιστήριο της Petroleum Company του Μπαχρέιν, έπειτα από επίθεση που δέχθηκε από βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, αρκετοί πύραυλοι έπληξαν τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, χωρίς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι συνεχίζονται κανονικά οι λειτουργίες της εγκατάστασης.

