Πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Μπαχρέιν – Υπό έλεγχο η φωτιά σε διυλιστήριο (Βίντεο)

Στις φλόγες έχει τυλιχθεί το διυλιστήριο της Petroleum Company του Μπαχρέιν, έπειτα από επίθεση που δέχθηκε από βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν.

BREAKING: Fires are burning at Bahrain's Petroleum Company refinery following an Iranian ballistic missile attack. pic.twitter.com/fJky8pPbQT ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ March 5, 2026

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, αρκετοί πύραυλοι έπληξαν τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, χωρίς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι συνεχίζονται κανονικά οι λειτουργίες της εγκατάστασης.