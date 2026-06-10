Βαρκελώνη: Άνδρας δολοφονήθηκε έξω από Αστυνομικό Τμήμα εν μέσω επίσκεψης του Πάπα (Βίντεο)

Στο κέντρο της Βαρκελώνης σήμανε συναγερμός το πρωί της Τετάρτης (10/06), εν μέσω της επίσκεψης του Πάπα Λέων ΙΔ’, όταν ένας άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε έναν άλλο έξω από το Αστυνομικό Τμήμα και στη συνέχεια δραπέτευσε.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ELPAIS, η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 10:00 το πρωί, σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της Βαρκελώνης, την οδό Balme, κοντά στη λεωφόρο Diagonal, ακριβώς μπροστά από ένα γραφείο της Εθνικής Αστυνομίας όπου εκδίδονται ταυτότητες και πραγματοποιούνται άλλες διαδικασίες μετανάστευσης.

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Ο δράστης καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας του χώρου, όπου φορούσε σορτς και κρατούσε ένα ποδηλατικό κράνος στο χέρι. Η περιοχή αποκλείστηκε από τη Mossos d’ Esquadra, με τη βοήθεια της Εθνικής Αστυνομίας. Μάλιστα τοποθέτησε ειδική τέντα ώστε να καλύψει το πτώμα, το οποίο στη συνέχεια απομακρύνθηκε.

🇪🇸 Un hombre asesinado a tiros en el centro de Barcelona, España, en plena visita del papa León XIV. pic.twitter.com/AiNbEXML7c— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 10, 2026

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες εντόπισαν κρυμμένο το όπλο μέσα σε ένα κράνος, κάτω από το κάθισμα μιας στάσης λεωφορείου στην πλατεία Gal la Placidia, στη συνοικία Gràcia. Προς το παρόν η Mossos δεν γνωρίζει τη ταυτότητα του νεκρού, ενώ δεν διαθέτει κανένα στοιχείο το οποίο αποκαλύπτει που μπορεί να κρύβεται ο δολοφόνος, ο οποίος διέφυγε προς τα βόρεια της πόλης.

Η Mossos διεξάγει έρευνες για τον θάνατο του άνδρα, όμως αναφέρει ότι δεν συνδέεται η δολοφονία με την επίσκεψη του Ποντιφικά, ενώ διαβεβαιώνει ότι δεν επιφέρει καμία αλλαγή στο σχέδιο ασφαλείας του το συγκεκριμένο περιστατικό.

Πολλά άτομα βρίσκονταν τη στιγμή της δολοφονίας στο γραφείο της Εθνικής Αστυνομίας ώστε να τακτοποιήσουν τα έγγραφα ταυτότητας τους και έγιναν μάρτυρες του εγκλήματος. Ένας αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε: «Είμαι συγκλονισμένος, είναι φοβερό»

Πρόκειται για τη δεύτερη δολοφονία στη Βαρκελώνη σε λιγότερο από μια εβδομάδα. Την Κυριακή ένας άνδρας σκοτώθηκε μετά από πολλούς πυροβολισμούς στη Zona Franca. Στο ίδιο σημείο εκτελέστηκε ένας άλλος άνδρας στις 16 Μαΐου. Η Mossos έχει εκφράσει την ανησυχία της για την αύξηση των δολοφονιών με όπλα.