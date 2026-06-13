Ιρανός ΥΠΕΞ: «Δεν θα υπογραφεί αύριο η συμφωνία με τις ΗΠΑ»

Ότι δεν θα είναι η Κυριακή (14/06) ο χρόνος υπογραφής του μνημονίου του Ισλαμαμπάντ ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, είπε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγκέϊ, σύμφωνα με τα κρατικά ΜΜΕ στην Τεχεράνη.

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, είπε ότι δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί η πιθανότητα της υπογραφής του μνημονίου του Ισλαμαμπάντ στις επόμενες ημέρες, ωστόσο χρειάζεται προσοχή σχετικά με το οποιοδήποτε σχόλιο για την ημερομηνία της υπογραφής, λόγω της καθυστέρησης της άλλης πλευράς.

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«Ακόμα κι αν δεν είναι αύριο, είναι πιθανό αυτό να συμβεί τις επόμενες ημέρες», τόνισε ο αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών.

Σημείωσε ότι είναι απαραίτητο να περιμένουμε την ακριβή χρονική στιγμή της υπογραφής του μνημονίου.

Εντός 24ωρου η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν λέει ο πρωθυπουργός του Πακιστάν

Πιο κοντά από ποτέ φέρεται να βρίσκετε μία συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν μετά από αμέτρητα μπρος-πίσω και παλινωδίες με τις δύο πλευρές να βρίσκουν κοινό σημείο επαφής για ειρήνη στην Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν συμφωνήσει σε ένα πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας που θα μπορούσε να τερματίσει την πολύμηνη πολεμική διαμάχη στη Μέση Ανατολή, με το τελικό κείμενο της συμφωνίας να έχει καταρτιστεί.

Το Πακιστάν προετοιμάζεται τώρα για μία ηλεκτρονική υπογραφή που αναμένεται εντός των επόμενων 24 ωρών, ενώ θα ακολουθήσουν συνομιλίες τεχνικού επιπέδου την επόμενη εβδομάδα, πρόσθεσε ο Σαρίφ.

Σε ανάρτησή του στο Χ ο Σεχμπάζ Σαρίφ ανέφερε «Είμαστε πιο κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία από ποτέ. Με την οριστικοποίηση να αναμένεται πιθανότατα τις επόμενες 24 ώρες, το Πακιστάν προετοιμάζεται για την ηλεκτρονική υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας αμέσως μετά, ακολουθούμενη από συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο την επόμενη εβδομάδα.

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Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν για τη συνεχή δέσμευσή τους κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και εκφράζουμε την ειλικρινή μας εκτίμηση στους αδελφούς μας στην περιοχή για την υποστήριξή τους. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η ιστορική ειρηνευτική συμφωνία θα αποτελέσει ένα ισχυρό θεμέλιο για διαρκή ειρήνη».

We are closer to a peace deal than ever before. With finalisation likely expected in the next 24 hours, Pakistan is preparing for the electronic signing of the peace deal immediately after, followed by technical level talks next week.



We would like to thank United States of… ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 13, 2026

Στόχος του Τραμπ να την επικυρώσει στην Σύνοδο των G7

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να ολοκληρώσει τη συμφωνία με το Ιράν πριν από την έναρξη της Συνόδου Κορυφής των G7 στη Γαλλία τη Δευτέρα, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Telegraph.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι οι τελευταίες εκκρεμότητες μπορούν να κλείσουν άμεσα, με ανώτερο στέλεχος της αμερικανικής διοίκησης να εκτιμά ότι η συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες.

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Ο Τραμπ αναμένεται να μεταβεί στη Γαλλία για τη σύνοδο που φιλοξενεί ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στο Εβιάν-λε-Μπεν κοντά στα σύνορα με την Ελβετία.