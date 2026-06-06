Καλλιθέα: Στο στόχαστρο των Αρχών δύο άνδρες που βοήθησαν τον οδοντίατρο στην επίθεση κατά των Αιγυπτίων – Νέο βίντεο ντοκουμέντο

Εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση της επίθεσης στην Καλλιθέα, όπου οδοντίατρος φέρεται να επιτέθηκε με ρόπαλο σε δύο Αιγύπτιους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό που εξετάζουν οι Αρχές καταγράφει και άλλα άτομα στο σημείο, με τους αστυνομικούς να αναζητούν τον ακριβή ρόλο τους στο περιστατικό.

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Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από βίντεο που έχει καταγραφεί από κατάστημα της περιοχής, δύο άτομα ντυμένα με μαύρα ρούχα φέρονται να βρίσκονταν κοντά στον οδοντίατρο πριν και κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τη στιγμή που ο οδοντίατρος φέρεται να χτυπά με το ρόπαλο τον ένα Αιγύπτιο, ο δεύτερος που βρισκόταν στη στάση απομακρύνεται τρέχοντας από το σημείο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, τα δύο άτομα με τα μαύρα ρούχα εμφανίζονται να τον ακινητοποιούν και να τον οδηγούν απέναντι, προς το σημείο όπου βρισκόταν ο ομογενής.

Το βίντεο φέρεται να δείχνει ότι όταν ο άνδρας μεταφέρεται απέναντι, γονατίζει και σηκώνει τα χέρια ψηλά, χωρίς να δέχεται χτυπήματα με το ρόπαλο. Ωστόσο, οι κινήσεις των εμπλεκομένων και ο ακριβής ρόλος κάθε προσώπου αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης από τις αστυνομικές αρχές.

Οι πληροφορίες αυτές έχουν οδηγήσει τους αστυνομικούς στην αναζήτηση δύο ακόμη ατόμων που ενδεχομένως συνδέονται με την υπόθεση, καθώς εξετάζεται αν είχαν ενεργό συμμετοχή στο περιστατικό ή αν βρέθηκαν τυχαία στο σημείο.

Στο βίντεο καταγράφεται επίσης και μία γυναίκα, η οποία σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες φέρεται να είναι η σύζυγος του ομογενή.

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν τη συλλογή και ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της επίθεσης και να εξακριβωθεί ο βαθμός εμπλοκής όλων των προσώπων που εμφανίζονται στα σχετικά πλάνα.

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Ποινική δίωξη στους τρεις συλληφθέντες

Η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό πλημμελήματος σε βάρος των τριών συλληφθέντων για το περιστατικό. σχηματίζοντας μάλιστα δυο ξεχωριστές δικογραφίες.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση είχε συλληφθεί ένας 55χρονος οδοντίατρος, ο οποίος συνεπλάκη με δύο άτομα Αιγυπτιακής καταγωγής και τα χτύπησε με ρόπαλο.



Συγκεκριμένα, η πρώτη δικογραφία που σχηματίστηκε από την εισαγγελία είναι βάρος του 55χρονου ο οποίος διώκεται για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να δικαστεί, στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών. Η δίκη αναβλήθηκε για τις 18 Ιουνίου.

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Η δεύτερη δικογραφία αφορά στους δύο Αιγύπτιους στους οποίους ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα κλοπής από κοινού και παράνομη είσοδο στη χώρα. Και αυτή η δικογραφία παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές, με την δίκη να αναβάλλεται για τις 19 Ιουνίου. Η αναβολή δόθηκε προκειμένου να προσκομιστεί βιντεοληπτικό υλικό από την υπεράσπιση για να διασαφηνιστεί τι έχει συμβεί.