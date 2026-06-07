Ισραήλ: Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες σε επίθεση με πυροβόλο όπλο στην Κοχάβ Γιαΐρ – Εξουδετερώθηκε ο δράστης (βίντεο)

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον πέντε ακόμη τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυροβόλο όπλο που σημειώθηκε σήμερα στο κεντρικό Ισραήλ, ανακοίνωσε η υπηρεσία ασθενοφόρων της χώρας, ενώ η αστυνομία πρόσθεσε ότι “εξουδετέρωσε” τον δράστη.

Σε ανακοίνωσή της η ισραηλινή αστυνομία σημείωσε ότι έστειλε ισχυρή δύναμη στην περιοχή της Κοχάβ Γιαΐρ, μια ισραηλινή πόλη που συνορεύει με την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, αφού ενημερώθηκε για πυροβολισμούς.

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#Breaking

Israeli Channel 12:

🔴The attacker of the shooting attack in #Kochav_Yair, inside the Green Line, has been martyred.https://t.co/O8AKRdg96Q pic.twitter.com/IVEJYUmk1m@AlarabyTV #Palestine

📹Israeli security sources reveal initial information about the perpetrator of…— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) June 7, 2026

“Οι δυνάμεις της αστυνομίας που διεξήγαγαν έρευνα εντόπισαν το ύποπτο όχημα που ενεπλάκη στην επίθεση και εξουδετέρωσαν τον ύποπτο τρομοκράτη“, πρόσθετε η ανακοίνωση. Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης αναζητούν έναν δεύτερο ύποπτο, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Les deux terroristes armés de fusils artisanaux Karl Gustave sont des arabes israéliens de la ville de Taibeh me confirment une source sécuritaire. Voilà à leur parcours :



​Deux personnes ont d'abord été gravement et modérément blessées dans une station-service près de Kochav… https://t.co/Gf2hmEGoQL pic.twitter.com/LUXKzdvEwi June 7, 2026

Το AFP απέστειλε ερώτημα στην αστυνομία για να διευκρινίσει αν ο δράστης είναι νεκρός ή αν συνελήφθη.

Η υπηρεσία ασθενοφόρων της χώρας ανακοίνωσε ότι ένας 35χρονος άντρας πέθανε από τραύματα πυροβολισμών, ενώ άλλοι πέντε τραυματίστηκαν. Μεταξύ των τραυματιών είναι και δύο, που φέρουν σοβαρά τραύματα, σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν σε τρεις διαφορετικές περιοχές στο κεντρικό Ισραήλ, κοντά στην παλαιστινιακή πόλη Καλκίλια της Δυτικής Όχθης.

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Η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση Χαμάς σχολίασε θετικά τα περιστατικά των πυροβολισμών, χωρίς ν’ αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι έγινε αξιολόγηση ασφάλειας της κατάστασης και ότι παρακολουθεί “τη φονική επίθεση με πυροβολισμούς”.