Σοκαριστικό βίντεο από την επίθεση του 55χρονου στους δυο Αιγύπτιους στην Καλλιθέα

Ένα νέο σοκαριστικό βίντεο από την επίθεση του 55χρονου οδοντίατρου στους δυο Αιγύπτιους στην Καλλιθέα ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA φαίνεται ο 55χρονος να χτυπάει με το σιδερένιο ρόπαλο που κρατούσε τον έναν από τους Αιγύπτιους που καταδίωκε.

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«Περίμενα το λεωφορείο και ξαφνικά άκουσα φωνές, γύρισα το κεφάλι μου και είδα έναν άνθρωπο με ένα ρόπαλο να χτυπάει έναν άλλον, τον έχει ρίξει μετά στο πάτωμα και φώναζε αυτός με το ρόπαλο «καλέστε την αστυνομία», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας.

Ποινική δίωξη στους τρεις συλληφθέντες

Η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό πλημμελήματος σε βάρος των τριών συλληφθέντων για το περιστατικό. σχηματίζοντας μάλιστα δυο ξεχωριστές δικογραφίες.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση είχε συλληφθεί ένας 55χρονος οδοντίατρος, ο οποίος συνεπλάκη με δύο άτομα Αιγυπτιακής καταγωγής και τα χτύπησε με ρόπαλο.



Συγκεκριμένα, η πρώτη δικογραφία που σχηματίστηκε από την εισαγγελία είναι βάρος του 55χρονου ο οποίος διώκεται για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να δικαστεί, στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών. Η δίκη αναβλήθηκε για τις 18 Ιουνίου.

Η δεύτερη δικογραφία αφορά στους δύο Αιγύπτιους στους οποίους ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα κλοπής από κοινού και παράνομη είσοδο στη χώρα. Και αυτή η δικογραφία παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές, με την δίκη να αναβάλλεται για τις 19 Ιουνίου. Η αναβολή δόθηκε προκειμένου να προσκομιστεί βιντεοληπτικό υλικό από την υπεράσπιση για να διασαφηνιστεί τι έχει συμβεί.