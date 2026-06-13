G7: Ο Τραμπ θα συναντήσει τον Ζελένσκι και θα δειπνήσει με τον Μακρόν στις Βερσαλλίες

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα παρευρεθούν την Τρίτη στην ίδια συνάντηση εργασίας της συνόδου κορυφής της G7 στη Γαλλία, και ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα δειπνήσει την Τετάρτη στις Βερσαλλίες με τον Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος.

Αυτό το δείπνο, μετά την ολοκλήρωση της συνόδου κορυφής της Ομάδας των Επτά που θα διεξαχθεί από Δευτέρα έως Τετάρτη στο Εβιάν, είναι ένας τρόπος για να γιορταστεί η 250ή επέτειος της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ σε μια «συμβολική τοποθεσία για τη γαλλοαμερικανική φιλία, όπου υπεγράφη το 1783 η συνθήκη που την κατοχυρώνει», σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία.

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Ο Τραμπ θα έχει διμερή συνάντηση με τον Γάλλο πρόεδρο κατά την άφιξή του στη λουτρόπολη τη Δευτέρα.

Θα έχει επίσης κατ’ ιδίαν συναντήσεις την Τρίτη και την Τετάρτη με τους ηγέτες του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Αιγύπτου και της Ινδίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο Ζελένσκι «θα μπορούσαν κάλλιστα να συναντηθούν στο περιθώριο» της συνάντησης εργασίας της Τρίτης, ανέφερε ο υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, ενώ τόνισε ότι μια επίσημη διμερής συνάντηση δεν βρίσκεται στην ατζέντα του Αμερικανού προέδρου. Ο αξιωματούχος είπε ότι ο Τραμπ είναι ο «μόνος» διεθνής ηγέτης ικανός να τερματίσει τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η επιτάχυνση των συζητήσεων για μια συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της συνόδου της G7.

Ένα θέμα που θα μπορούσε να συζητηθεί είναι η συμμετοχή της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου σε επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος σκοπεύει να έχει συζητήσεις με τους εταίρους του για την Τεχνητή Νοημοσύνη, τη μετανάστευση, την καινοτομία και την ενέργεια.