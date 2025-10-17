Πούτιν: Συγκάλεσε Συμβούλιο Ασφαλείας μετά την επικοινωνία με Τραμπ – Στον Λευκό Οίκο ο Ζελένσκι

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συγκάλεσε το πανίσχυρο Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας του έπειτα από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσαν σήμερα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα τον σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ.

Σύμφωνα με τον Ουσάκοφ, ο Πούτιν παρείχε εκτενή ενημέρωση στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας σχετικά με τη συνομιλία του με τον Τραμπ. Οι Τραμπ και Πούτιν συμφώνησαν χθες, Πέμπτη, να πραγματοποιήσουν σύνοδο κορυφής για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στη Ρωσία του Πούτιν, το Συμβούλιο Ασφαλείας είναι ο τόπος διαμόρφωσης αποφάσεων για τα σημαντικότερα εθνικά ζητήματα ασφαλείας της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα, Παρασκευή ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέπτεται τις ΗΠΑ, προκειμένου να συναντήσει τον Αμερικανό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο. Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε πως η Μόσχα εμφανίστηκε πρόθυμη να επιστρέψει στο τραπέζι του διαλόγου «μόλις άκουσε για τους (πυραύλους) Τόμαχοκ» που επιδιώκει να αποκτήσει το Κίεβο.

«Δεν πρέπει να υπάρχει άλλη εναλλακτική παρά μόνο η ειρήνη και η αξιόπιστα εγγυημένη ασφάλεια – και είναι ζωτικής σημασίας να προστατευθούν οι άνθρωποι από τις ρωσικές επιθέσεις το συντομότερο δυνατό», υπογράμμισε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Τραμπ: “Καλή και παραγωγική” η επικοινωνία με Πούτιν

Σε μήνυμά του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε το τηλεφώνημα ως «καλό και παραγωγικό», για να προσθέσει ότι «πραγματοποιήθηκε μεγάλη πρόοδος» και πως «στενοί σύμβουλοι» με επικεφαλής τον ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθούν την ερχόμενη εβδομάδα.

«Ο πρόεδρος Πούτιν και εγώ θα συναντηθούμε μετά σε συμφωνηθείσα τοποθεσία, στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, για να δούμε αν μπορούμε να δώσουμε τέλος σε αυτόν τον άδοξο πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας», έγραψε ο Τραμπ.

Η Βουλή της Ουγγαρίας έχει ψηφίσει νόμο ασυλίας του Πούτιν από τις διώξεις του διεθνούς ποινικού δικαστηρίου. Σε μήνυμά του στην πλατφόρμα Χ, ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν, Κιρίλ Ντμίτριεφ, έγραψε: «Οι Βρετανοί και Ευρωπαίοι πολεμοκάπηλοι προσπαθούν πολύ πολύ δυνατά να εκτροχιάσουν την προοπτική ειρήνευσης. Ο διάλογος, η ειρήνη και η αμερικανο-ρωσική συνεργασία θα επικρατήσουν, όμως».

Παρότι άγνωστο παρέμενε μέχρι χθες ποιος από τους δύο ηγέτες, Τραμπ και Πούτιν, είχε την πρωτοβουλία για την τηλεφωνική επικοινωνία, η προθυμία του Ρώσου προέδρου να καθίσει πάλι στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης αποδεικνύει ότι το ζήτημα των Τόμαχοκ απασχολεί σοβαρά το Κρεμλίνο.

Ορμπάν: Προετοιμάζεται το “έδαφος” για τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην Βουδαπέστη

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν δήλωσε ότι θα έχει συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν αργότερα σήμερα, καθώς η Βουδαπέστη έχει ξεκινήσει προετοιμασίες για μια συνάντηση ανάμεσα στον Πούτιν και στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ορμπάν, ο οποίος είναι σύμμαχος του Τραμπ, αλλά έχει διατηρήσει στενούς δεσμούς και με τη Μόσχα παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε ότι η συνάντηση “θα αφορά την ειρήνη” και, αν προκύψει ειρηνευτική συμφωνία, αυτό θα οδηγήσει σε μια νέα φάση οικονομικής ανάπτυξης στην Ουγγαρία και στην Ευρώπη.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι θα συναντηθεί με τον Πούτιν στην ουγγρική πρωτεύουσα για να συζητήσουν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Όπως είπε ο Ορμπάν στο κρατικό ραδιόφωνο, η συνάντηση πιθανόν να πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων δύο εβδομάδων, αν οι υπουργοί Εξωτερικών ΗΠΑ και Ρωσίας καταφέρουν να διευθετήσουν τα εναπομείνατα ζητήματα που εκκρεμούν στη διάρκεια προγραμματισμένης συνάντησης την ερχόμενη εβδομάδα.

“Χθες το βράδυ έδωσα εντολές για τη σύσταση οργανωτικής επιτροπής, εκθέσαμε τα σημαντικότερα ζητήματα και ξεκίνησαν οι προετοιμασίες”, είπε ο Ούγγρος πρωθυπουργός χωρίς να αναφερθεί σε λεπτομέρειες.

Ο Ορμπάν είπε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να ανοίξει τους δικούς της διπλωματικούς διαύλους προς τη Ρωσία και κατηγόρησε και πάλι την ΕΕ ότι υιοθέτησε “φιλοπολεμική στάση”, όπως τη χαρακτήρισε, στο θέμα της Ουκρανίας.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός έχει συχνά συγκρουστεί με άλλους ηγέτες της ΕΕ για την Ουκρανία αμφισβητώντας αν το μπλοκ θα πρέπει να στείλει στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο διατηρώντας παράλληλα την μεγάλη εξάρτηση της Ουγγαρίας από το ρωσικό φυσικό αέριο και τις εισαγωγές αργού πετρελαίου.