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Αττική οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το βράδυ της Δευτέρας (13/7) – Κλειστός ο κόμβος Μεταμόρφωσης

Από τις 22:00 έως τις 06:00

Αττική οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το βράδυ της Δευτέρας (13/7) – Κλειστός ο κόμβος Μεταμόρφωσης
LATO KLODIAN / EUROKINISSI
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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική οδό θα τεθούν σε λειτουργία από το βράδυ της Δευτέρας (13/7) στο κόμβο της Μεταμόρφωσης λόγω βελτιωτικών έργων στο σημείο.

Ειδικότερα,  κλειστές θα παραμείνουν οι έξοδοι προς την Αθηνών–Λαμίας (Α.Θ.Ε.) στον Ανισόπεδο Κόμβο Μεταμόρφωσης (Α6) στο ρεύμα προς Λαμία στις 13 και 14 Ιουλίου. Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά κατά τις νυχτερινές ώρες, από τις 22:00 έως τις 06:00.

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Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού, όσα οχήματα έρχονται είτε Μαρκόπουλο είτε από Ελευσίνα και έχουν ως προορισμό την Αθηνών–Λαμίας (Α.Θ.Ε.) με κατεύθυνση προς Λαμία, θα εξέρχονται στην κατεύθυνση προς Πειραιά και θα πραγματοποιούν αναστροφή:

-τα οχήματα έως 3,5t στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας (γέφυρα Βριούλων) και

-τα οχήματα άνω των 3,5t στο ύψος Περιστερίου (Δυρραχίου).

Η Νέα Αττική Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις έχουν τοποθετηθεί με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων. Η Αττική οδός τέλος καλεί τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας.

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