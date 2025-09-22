Πούτιν: Η Μόσχα εγκαταλείπει το μορατόριουμ ανάπτυξης πυραύλων που είχε υπογράψει με τις ΗΠΑ

Σε μία κίνηση για την οποία είχε προειδοποιήσει ο Βλαντίμιρ Πούτιν προχώρησε η Μόσχα καθώς ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εγκαταλείπει το μορατόριουμ που είχε υπογράψει με τις ΗΠΑ για την ανάπτυξη πυραύλων μικρού και μέσου βεληνεκούς.

Γνωστή ως INF, το συμβούλιο ασφαλείας της Ρωσίας υπό τον Πούτιν αποφάσισε να αποχωρήσει από την συγκεκριμένη συμφωνία. Κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν, ισχυρίστηκε ότι «η στρατηγική σταθερότητα συνεχίζει να υποβαθμίζεται».

Στην συνέχεια ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εγκαταλείπει το μορατόριουμ της για την ανάπτυξη των πυραύλων μικρού και μέσου βεληνεκούς, καλώντας το «αναγκαστικό βήμα».

Παρά την εγκατάλειψη του μορατόριουμ για τους πυραύλους μικρού και μέσου βεληνεκούς, ο πρόεδρος της Ρωσίας ανέφερε πως η χώρα του «δεν ενδιαφέρεται για μια κούρσα εξοπλισμών».

Αναφερόμενος δε στα πυρηνικά όπλα, ο Πούτιν υποστήριξε πως «τα θεμέλια για διάλογο μεταξύ πυρηνικών κρατών έχουν υπονομευθεί σημαντικά», επιρρίπτοντας αποκλειστικά την ευθύνη γι’ αυτό στις «ενέργειες της Δύσης».