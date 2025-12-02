Poorstacy: Πέθανε ο υποψήφιος για Grammy ράπερ σε ηλικία 26 χρονών

Η διεθνής μουσική σκηνή θρηνεί τον χαμό του ράπερ Poorstacy, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 26 ετών. Ο καλλιτέχνης βρέθηκε νεκρός τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πιθανή αυτοκτονία, αν και ο επίσημος θάνατος επιβεβαιώθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα της Μπόκα Ράτον ως αποτέλεσμα ιατρικού επείγοντος περιστατικού το πρωί του Σαββάτου.

Ποιος ήταν ο Poorstacy

Ο Poorstacy, κατά κόσμον Carlito Milfort, είχε βάση το Παλμ Μπιτς και ξεχώρισε για το ιδιαίτερο μουσικό του στυλ, συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο πανκ ροκ, χέβι μέταλ, ποστ-πανκ και emo rap.

Η αναγνώρισή του ήρθε με το EP του «I Don’t Care» το 2019, ενώ καθιέρωσε τη θέση του στη σκηνή με τα άλμπουμ «The Breakfast Club» (2020) και «Party at the Cemetery» (2021).

Στην πορεία του, συνεργάστηκε με μεγάλα ονόματα, όπως ο Iann Dior και ο θρυλικός Travis Barker, με τον οποίο κυκλοφόρησε τρία τραγούδια, μεταξύ των οποίων το αναγνωρίσιμο «Choose Life».

Το σπουδαιότερο επίτευγμά του ήταν η συμμετοχή του στο soundtrack της ταινίας «Bill & Ted Face the Music», μια δουλειά που του χάρισε την πολυπόθητη υποψηφιότητα για Grammy, δίπλα σε καλλιτέχνες όπως οι Weezer και Lamb of God.

Ο Poorstacy ξεκίνησε τη συνεργασία του με την Internet Money Records, πριν συνεχίσει με την 10k Projects. Συνέχισε να πειραματίζεται μουσικά, συνεργαζόμενος ακόμα και με τον Oli Sykes των Bring Me the Horizon.

Η σύντομη ζωή του σημαδεύτηκε και από προσωπικά προβλήματα, καθώς το 2023 είχε συλληφθεί για ένα βίαιο περιστατικό που αφορούσε γυναίκα και παιδί, κατηγορούμενος για βιαιοπραγία και παραμέληση παιδιού – υπόθεση που τελικά αποσύρθηκε.