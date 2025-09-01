Politico: Η Λεπέν νικά Μακρόν και Μπαϊρού – Ρίχνει την κυβέρνηση αν και μένει εκτός Βουλής

Καθοριστικό ρόλο για την απομάκρυνση του Φρανσουά Μπαϊρού έχει η Μαρίν Λεπέν και το κόμμα της, Εθνικός Συναγερμός, στην ψηφοφορία μομφής στις 08 Σεπτεμβρίου.

Μάλιστα σκοπεύουν να εκμεταλλευτούν την πολιτική κρίση και να πιέσουν για κοινοβουλευτικές εκλογές και την παραίτηση του προέδρου Εμάνουελ Μακρόν.

Καθώς προσπαθούσαν να προχωρήσουν σε μια ιδιαίτερα αντιδημοφιλή δημοσιονομική περικοπή ύψους 43,8 δισ. ευρώ, ο Μπαϊρού και ο Μακρόν ουσιαστικά πόνταραν στο ότι η Λεπέν —επικεφαλής του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση— θα συμφωνούσε σιωπηρά. Αυτό φάνηκε όταν προκήρυξαν την ψηφοφορία μομφής την περασμένη εβδομάδα. Βασίστηκαν η Λεπέν δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα λόγω καταδίκης για υπεξαίρεση, η οποία αναμένεται να εξεταστεί του χρόνου.

Όμως η Λεπέν λίγο μετά την ανακοίνωση για την ψηφοφορία μομφής, έστρεψε τις δυνάμεις της ώστε να ανατρέψει τον Μπαϊρού. Κάπως έτσι τερματίστηκαν και οι φήμες ότι θα μπορούσε να υπάρχει κάποια συμφωνία μεταξύ Μπαϊρού και Λεπέν. Μάλιστα ο βουλευτής του Εθνικού Συναγερμού, Λοράν Γιακομπέλι τόνισε ότι δεν υπήρχε αμφιβολία για τη στάση της Λεπέν.

Ο Λοράν Γιακομπέλι είπε «αυτοί οι άνθρωποι νομίζουν ότι όλοι είναι τόσο αξιοκαταφρόνητοι όσο και οι ίδιοι» και πρόσθεσε «αλλά αυτό δείχνει ότι δεν καταλαβαίνουν τη Μαρίν Λεπέν, που δεν είναι φτιαγμένη από το ίδιο υλικό». Αρκετοί πίστευαν ότι ο Μπαϊρού είχε “τεστάρει τα νερά” με τη Λεπέν πριν προκηρύξει τη ψηφοφορία, όμως ο πρωθυπουργός δεν μπορούσε να εξηγήσει γιατί δεν το είχε κάνει. Σε συνέντευξη του στο TF1 ανέφερε ότι δεν το έκανε επειδή οι ηγέτες της αντιπολίτευσης ήταν «σε διακοπές».

Η Λεπέν αντέδρασε, λέγοντας ότι δεν σταμάτησε να εργάζεται το καλοκαίρι.

Οι προθέσεις των αριστερών κομμάτων για τον Μπαϊρού

Άμεσα τα αριστερά κόμματα ανακοίνωσαν ότι σκοπεύουν να καταψηφίσουν τον Μπαϊρού. Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση δεν σώζεται εύκολα, εκτός και αν αλλάξουν γνώμη αρκετοί βουλευτές. Ο Μπαρντελά και η Λεπέν αναμένεται να συναντήσουν τον Μπαϊρού την Τρίτη, αλλά τα μηνύματα από τον Εθνικό Συναγερμό καθιστούν απίθανη μια συμφωνία.

Σε περίπτωση που πέσει ο Μπαϊρού, φήμες λένε ότι ο Μακρόν θα τον αντικαταστήσει με τον Υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων Σεμπαστιέν Λεκορνί. Από την άλλη ζητούν νέες εκλογές ο Εθνικός Συναγερμός και άλλοι, υποστηρίζοντας ότι ότι δύο διαδοχικοί κεντροδεξιοί και κεντρώοι πολιτικοί απέτυχαν να τερματίσουν την πολιτική κρίση που ξεκίνησε από την ατυχής πρωτοβουλία του Μακρόν για πρόωρες εκλογές πέρυσι.

63% υποστήριξαν επιστροφές στις κάλπες

Μετά το διάγγελμα του Μπαϊρού έγινε δημοσκόπηση με το 63% των ερωτηθέντων υποστήριξε την επιστροφή στις κάλπες, με το ποσοστό να φτάνει το 86% στους ψηφοφόρους του Εθνικού Συναγερμού.

Όμως έρευνες δείχνουν ότι νέες εκλογές ίσως φέρουν και πάλι αδιέξοδο στη Βουλή. Όπως επίσης είναι άγνωστο αν ο Μακρόν προκηρύξει πραγματικά εκλογές.

Η παραίτηση του Μακρόν

Την παραίτηση του Μακρόν έχει ζητήσει ο Ζορντάν Μπαρντελά, ο 29χρονος πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού.

Μία θεωρία είναι ότι η Λεπέν έχει αποδεχθεί ότι δεν θα μπορέσει να είναι υποψήφια για πρόεδρος στο άμεσο μέλλον και εξετάζει το ενδεχόμενο ο Μπαρντελά να την ορίσει πρωθυπουργό, αν είναι ο υποψήφιος του Εθνικού Συναγερμού για το προεδρικό αξίωμα και κερδίσει.

Κατηγορηματικά το αρνείται ο Γιακομπέλι , εκπρόσωπος του κόμματος.«Η Μαρίν Λεπέν δεν εγκαταλείπει ποτέ», είπε. «Δεν μπορεί να δεχτεί ότι ο ηγέτης της αντιπολίτευσης δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα». Αν υπάρξει νέα ψηφοφορία, η Λεπέν σχεδιάζει να αξιοποιήσει όλες τις διαθέσιμες οδούς για να είναι υποψήφια.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν πηγές, η ακροδεξιά ηγέτης άρχισε να συμβουλεύεται διάφορους δικηγόρους και νομικούς την άνοιξη. Μάλιστα στενοί συνεργάτες της Λεπέν επικεντρώνονται σε μία ακόμα νομική διαδρομή για να μπορέσει να κατέβει, αμφισβητώντας τη συνταγματικότητα της απαγόρευσης συμμετοχής της στις εκλογές στο Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας.

«Διερευνούμε προφανώς όλες τις νομικές οδούς ώστε ακόμη και σε περίπτωση διάλυσης η Μαρίν Λεπέν να μπορέσει να θέσει υποψηφιότητα», δήλωσε ο Μπαρντελά στην TF1. «Υπάρχει νομική διαδρομή και, παρόλο που είναι στενή, η Μαρίν Λεπέν μάχεται για αυτή».