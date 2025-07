Γαλλία: Σφοδρές αντιδράσεις για το μνημόνιο Μπαϊρού – Απειλές για πρόταση μομφής από την Λεπέν

Σφοδρές αντιδράσεις έχει δημιουργήσει στη Γαλλία το προσχέδιο προϋπολογισμού 2026 που παρουσίασε ο πρωθυπουργός της χώρας Φρανσουά Μπαϊρού την Τρίτη 15/7.

Συγκεκριμένα, η αντιπολίτευση εξαπέλυσε πυρά κατά της πλευράς της κυβέρνησης, με την Μαρίν Λεπέν να απειλεί εκ νέου με πρόταση μομφής.

«Μετά από επτά χρόνια καταστροφικής σπατάλης, ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Φρανσουά Μπαϊρού είναι ανίκανοι να κάνουν πραγματικές οικονομίες και παρουσιάζουν έναν ακόμη λογαριασμό στους Γάλλους: σχεδόν είκοσι δισεκατομμύρια σε φόρους και στερήσεις. Καμία εξοικονόμηση από το κόστος της μετανάστευσης, τις ανεξέλεγκτες επιδοτήσεις στις ενεργειακές πηγές, επτά δισεκατομμύρια αύξηση της συνεισφοράς μας στην Ε.Ε., τίποτα για τη γραφειοκρατία σε νοσοκομεία ή σχολεία.

Après sept années de gabegie catastrophique, Emmanuel Macron et François Bayrou sont incapables de faire de vraies économies et présentent une énième facture aux Français : près de vingt milliards d’euros d’impôts et de privations.



Aucune économie sur le coût de l’immigration,…— Marine Le Pen (@MLP_officiel) July 15, 2025