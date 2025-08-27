Πολιτικός σεισμός στη Γαλλία: Υπό κατάρρευση η κυβέρνηση Μπαϊρού – Στριμωγμένος ο Μακρόν, οι δύσκολες εναλλακτικές που έχει

Στα πρόθυρα νέας πολιτικής κρίσης βρίσκεται η Γαλλία, καθώς ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου, με φόντο το μείζον ζήτημα της ψήφισης του προϋπολογισμού.

Η χώρα να βυθίζεται στη δίνη της πολιτικής αβεβαιότητας, ο πρόεδρος Μακρόν είναι στριμωγμένος και τους πολίτες να ετοιμάζουν μαζικές κινητοποιήσεις αλά “Κίτρινα Γιλέκα”. Την ίδια ώρα, οι εξελίξεις προκαλούν τριγμούς στις διεθνείς χρηματαγορές.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης στη Βουλή, στις 8 Σεπτεμβρίου, ελπίζοντας ότι θα εξασφαλίσει την απαιτούμενη υποστήριξη για τα μέτρα σκληρής λιτότητας που θέλει να λάβει.

Ωστόσο, οι πιθανότητες να εξασφαλίσει συναίνεση για το σχέδιο του προϋπολογισμού που προβλέπει δραστικές περικοπές ώστε να μειωθεί το έλλειμμα της Γαλλίας κατά 44 δισ. ευρώ είναι ελάχιστες.

«Θα ζητήσω ψήφο εμπιστοσύνης», είπε ο Μπαϊρού και πρόσθεσε: «Το κεντρικό ερώτημα θα είναι εάν υπάρχει κίνδυνος για το έθνος – εάν πρέπει να δράσουμε επειγόντως – και ένας τρόπος υπάρχει να αποφύγουμε την καταστροφή: να θέσουμε τα οικονομικά μας υπό έλεγχο».

Μάλιστα, ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, λέγοντας πως σε περίπτωση κατάρρευσης της κυβέρνησης υπάρχει κίνδυνος να χρειαστεί η παρέμβαση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Από την πλευρά της, η αντιπολίτευση της χώρας έχει καταστήσει σαφές πως θα ψηφίσει κατά της κυβέρνησης, το μέλλον της οποίας διαγράφεται πλέον αβέβαιο.

Η Μαρίν Λε Πεν, μάλιστα, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν θα δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού. Μόνο η διάλυση της Βουλής θα δώσει την ευκαιρία στους Γάλλους να διαλέξουν την μοίρα τους».

Σημειώνεται πως χωρίς την υποστήριξη του Σοσιαλιστικού και του Κομουνιστικού κόμματος η κυβέρνηση Μπαιρού πέφτει.

Γαλλία: Τα σενάρια, αν πέσει η κυβέρνηση Μπαϊρού

Οι επιλογές που έχει ο Γάλλος πρόεδρος είναι λίγες: ο διορισμός ενός νέου πρωθυπουργού, η συγκρότηση μιας κυβέρνησης τεχνοκρατών ή η διάλυση της Εθνοσυνέλευσης –η προηγούμενη, τον Ιούνιο του 2024, ήταν εκείνη που επέσπευσε το πολιτικό χάος – δεν φαίνεται να είναι βιώσιμες λύσεις, σε ένα κατακερματισμένο κοινοβούλιο, εάν πέσει ο Μπαϊρού.

Άλλα δύο σενάρια θεωρούνται ακόμη πιο απίθανα: η επιβίωση της κυβέρνησης Μπαϊρού και η παραίτηση του ίδιου του προέδρου της Δημοκρατίας.

Ο Μακρόν θα μπορούσε να αποφασίσει να του αναθέσει και πάλι τον σχηματισμό κυβέρνησης, ακόμη και αν ηττηθεί στις 8 Σεπτεμβρίου στην Εθνοσυνέλευση. Όμως το πρόβλημα θα παρέμενε ακέραιο, εκτός και αν τροποποιήσει τον προϋπολογισμό του 2026, ο οποίος έχει απορριφθεί κατηγορηματικά από την αντιπολίτευση και την κοινή γνώμη.

Μια άλλη λύση για τον Μακρόν θα ήταν να αναθέσει την πρωθυπουργία σε κάποιο άλλο πρόσωπο εμπιστοσύνης του ιδίου και του Ματινιόν, όπως στον υπουργό Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκορνί. «Όμως η κατάσταση θα παρέμενε η ίδια, εφόσον αυτός ο πρωθυπουργός δεν παρουσίαζε ένα ριζικά διαφορετικό προϋπολογισμό», εκτίμησε ο Μαρτινί.

Απομένει η επιλογή ενός πρωθυπουργού προερχόμενου από την αριστερά. «Όμως πιθανότατα είναι πολύ αργά» αφού οι θέσεις των κομμάτων γίνονται πιο άκαμπτες όσο πλησιάζουν οι προεδρικές εκλογές του 2027, είπε ο Ματιέ Γκαλάρ, διευθυντής έρευνας στο ινστιτούτο δημοσκοπήσεων Ipsos.

Υπάρχει επίσης η λύση της κυβέρνησης τεχνοκρατών, που θα φέρει λίγη περισσότερη σταθερότητα, ενόψει και των μέτρων απομείωσης του χρέους που θα πρέπει να επιβάλει.

Ετοιμάζονται μεγάλες διαδηλώσεις αλά «Κίτρινα Γιλέκα»

Η κρίσιμη ψηφοφορία θα διεξαχθεί δύο μόλις ημέρες πριν από τις προγραμματισμένες διαδηλώσεις της 10ης Σεπτεμβρίου, οι οποίες συγκρίνονται ήδη με το κίνημα των «κίτρινων γιλέκων» που συγκλόνισε τη Γαλλία το 2018.

Το κίνημα της 10ης Σεπτεμβρίου πήρε σάρκα και οστά μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μέσα στις βασικές του θέσεις είναι το να μην ψηφιστεί ο προϋπολογισμός που δεν προβλέπει απλά περικοπές μερικών εκατομμυρίων αλλά 44 δισεκατομμυρίων ευρώ, μία πρόταση που βρήκε αντίθετους ακόμη και τους πιο συντηρητικούς πολιτικούς και οικονομικούς κύκλους της χώρας.

Για τις 10 Σεπτεμβρίου το συγκεκριμένο κίνημα έχει καλέσει όλα τα συνδικάτα αλλά και όλους τους εργασιακούς κλάδους σε «ειρηνική διαμαρτυρία σε όλη τη χώρα» και υπογραμμίζει στους λογαριασμούς του στα social media πως στόχος είναι να «παραλύσουν τα πάντα στη χώρα».