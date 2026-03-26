Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Εκτός λίστας στόχων του Ισραήλ οι Αραγτσί και Γκαλιμπάφ

Καθώς ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή συνεχίζεται για 27η μέρα, το Ισραήλ αφαίρεσε τα ονόματα του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί και του προέδρου του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ από τον κατάλογο των Ιρανών αξιωματούχων που θέλει να εξουδετερώσει, αφού το Πακιστάν ζήτησε από τις ΗΠΑ να μην στοχοθετηθούν, δήλωσε Πακιστανός αξιωματούχος στο Reuters.

“Οι Ισραηλινοί είχαν … τις συντεταγμένες τους και ήθελαν να τους εξουδετερώσουν, εμείς είπαμε στις ΗΠΑ ότι αν εξουδετερωθούν και αυτοί, τότε δεν θα υπάρχει κανείς για να συνομιλήσουν, οπότε οι ΗΠΑ ζήτησαν από τους Ισραηλινούς να υποχωρήσουν”, επεσήμανε ο αξιωματούχος.

Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι της Τετάρτης 25/3 έγινε γνωστό ότι το Ιράν είδε τις προτάσεις των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου και θεωρεί υπερβολικούς τους όρους της κυβέρνησης Τραμπ, ενώ ενημέρωσε μέσω μεσολαβητή από την περιοχή ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό του.

Επίσης, το Ιράν φέρεται να έχει μετακινήσει στρατιωτικές δυνάμεις, καθώς και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, στη στρατηγικής σημασίας νήσο Χαργκ, προετοιμαζόμενο για ενδεχόμενο αμερικανικής επιχείρησης κατάληψης του νησιού, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNN.