Ιράν: To Λονδίνο “θέτει σε κίνδυνο ζωές Βρετανών”, λέει ο Αραγτσί

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε απόψε ότι ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ «θέτει σε κίνδυνο ζωές Βρετανών» με την απόφασή του να επιτρέψει τη χρήση των βρετανικών βάσεων για πλήγματα εναντίον του Ιράν.

Η Τεχεράνη «θα ασκήσει το δικαίωμά της στην αυτοάμυνα», πρόσθεσε στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η βρετανική κυβέρνηση ενέκρινε νωρίτερα τη χρήση των στρατιωτικών βάσεών της στη Βρετανία από τις αμερικανικές δυνάμεις προκειμένου να εξαπολύουν πλήγματα σε πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν από τις οποίες πλήττονται πλοία στα Στενά του Χορμούζ.

Ο Στάρμερ είχε δηλώσει αυτήν την εβδομάδα ότι η Βρετανία δεν θα συρθεί στον πόλεμο στο Ιράν. Αρχικά είχε απορρίψει το αίτημα των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις, λέγοντας ότι θα πρέπει προηγουμένως να βεβαιωθεί ότι κάθε στρατιωτική ενέργεια είναι νόμιμη.

Στη συνέχεια όμως, ο Βρετανός πρωθυπουργός άλλαξε στάση, μετά τα πλήγματα του Ιράν σε συμμάχους του Λονδίνου στη Μέση Ανατολή, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τη βάση της πολεμικής αεροπορίας στο Φέρφορντ (RAF Fairford) και το Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε επιτεθεί κατ’ επανάληψη στον Στάρμερ από την αρχή του πολέμου, διαμαρτυρόμενος επειδή «δεν κάνει αρκετά» για να τον βοηθήσει. Τη Δευτέρα είπε ότι «κάποιες χώρες τον απογοήτευσαν», κατονομάζοντας στη συνέχεια τη Βρετανία την οποία κάποτε θεωρούσε ότι ήταν «η Ρολς-Ρόις των συμμάχων», όπως την αποκάλεσε.

Η Ντάουνινγκ Στριτ, στη σημερινή ανακοίνωσή της ζήτησε και πάλι την «κατεπείγουσα αποκλιμάκωση» του πολέμου στη Μέση Ανατολή.