Γιαννούλης: “Προτεραιότητα η ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ, όχι το ψηφοδέλτιο”

Για τις εσωκομματικές διεργασίες και την επόμενη ημέρα στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου μίλησε ο βουλευτής του κόμματος, Χρήστος Γιαννούλης.

Όπως τόνισε, μιλώντας στο ΕΡΤNews, το βασικό ζητούμενο δεν είναι η εκλογική κάθοδος, αλλά η πολιτική ανασυγκρότηση και η επανασύνδεση με την κοινωνία.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ΣΥΡΙΖΑ βιώνει μια πρωτόγνωρη περίοδο εσωστρέφειας, με την παραίτηση Φάμελλου να αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό πολιτικό γεγονός.

«Το μείζον δεν είναι αν θα υπάρχει ψηφοδέλτιο στις επόμενες εκλογές. Το ζητούμενο είναι αν το κόμμα μπορεί να ανακτήσει την αξιοπιστία του, να βρει ξανά το ακροατήριό του και να εκφράσει τους πολίτες που στήριξε όλα τα προηγούμενα χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επανέλαβε ότι παραμένει υπέρ της συμπαράταξης των προοδευτικών δυνάμεων ενόψει των εκλογών του 2027, εκτιμώντας ότι μόνο μέσα από συνεργασίες μπορεί να διαμορφωθεί μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η συζήτηση για τις συνεργασίες δεν έχει κλείσει και θα εξαρτηθεί από τις πολιτικές εξελίξεις και τη συγκυρία.

Σχετικά με τις εσωκομματικές εξελίξεις, ξεκαθάρισε ότι η εκλογή νέου επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αποτελεί άμεση προτεραιότητα, ενώ η εκλογή προέδρου του κόμματος θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, όπως προβλέπει το καταστατικό, μέσω της βάσης των μελών και των φίλων του ΣΥΡΙΖΑ.

Για τη λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ο Χρήστος Γιαννούλης σημείωσε ότι ο επικεφαλής της έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για ζητήματα σύνθεσης και λειτουργίας της, σημειώνοντας πως οι σχετικές αποφάσεις δεν μπορούν να επιβάλλονται από άλλα κομματικά όργανα.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ άσκησε, επίσης, κριτική στην περίοδο της ηγεσίας του Στέφανου Κασσελάκη, υποστηρίζοντας ότι εκείνο το διάστημα το κόμμα λειτούργησε με «ανορθόδοξο τρόπο», γεγονός που οδήγησε σε βαθιά κρίση και αποχωρήσεις στελεχών. Όπως είπε, η προσπάθεια των τελευταίων μηνών ήταν να αποκατασταθεί μια στοιχειώδης σοβαρότητα στη λειτουργία του κόμματος.

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Αναφερόμενος στην ένταση που σημειώθηκε τις προηγούμενες ημέρες στην Κουμουνδούρου, επισήμανε ότι η λεκτική ή σωματική βία είναι ασύμβατη με τις αξίες της Αριστεράς, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες συμπεριφορές αποτελούν προσωπική του «κόκκινη γραμμή».

Τέλος, υποστήριξε ότι η ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να βασιστεί σε ουσιαστική επαφή με την κοινωνία, ακόμη και μέσω ερευνών και πολιτικών εργαλείων που θα αποτυπώσουν ποιοι πολίτες εξακολουθούν να ταυτίζονται με τον χώρο, ώστε να διαμορφωθεί ένα νέο πολιτικό σχέδιο με ορίζοντα τις επόμενες εθνικές εκλογές.