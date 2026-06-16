Τραμπ: “Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, αν το κάνει θα ξεσπάσει κόλαση”

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για την επικείμενη υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν τονίζοντας ότι το βασικό ζητούμενο είναι η Τεχεράνη να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, ενώ τόνισε πως δεν νοιάστηκε ποτέ ως προς το καθεστώς και την αλλαγή του.

Μιλώντας την Τρίτη (16/6) με τον Εμίρη του Κατάρ στο πλαίσιο της G7 υπογράμμισε: «εχουμε ολοκληρώσει τη συμφωνία μας με το Ιράν. Θα πρέπει να είναι επιτυχής. Πηγαίνει σε ένα δεύτερο στάδιο, το οποίο πιστεύω ότι θα είναι ευκολότερο» ανέφερε.

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«Ποτέ δεν με ένοιαζε η αλλαγή καθεστώτος, αλλά υποθέτω ότι υπάρχει αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν» ισχυρίστηκε.

«Το μόνο πράγμα που έχει πραγματικά σημασία για μένα είναι το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, και αυτό το δηλώνω δυνατά και ξεκάθαρα», δήλωσε ο ίδιος σε δημοσιογράφους στη σύνοδο της της Ομάδας των G7 στη Γαλλία.

«Θα ξεσπάσει κόλαση στο Ιράν εάν η ιρανική κυβέρνηση είχε την πρόθεση να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», υποστήριξε.

Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: “Υπεγράφη ήδη ηλεκτρονικά” λέει ο Τραμπ

Την ίδια στιγμή, αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επίσημη επικύρωση του «μνημονίου συνεργασίας» ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ξανά πως το Ιράν συμφώνησε πως δεν πρόκειται να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα και χαρακτήρισε «fake news» ότι οι ΗΠΑ θα δώσουν ως βοήθεια στο Ιράν, 300 εκατ. δολάρια.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, η συμφωνία υπογράφηκε ηλεκτρονικά από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ.

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Η επίσημη τελετή υπογραφής αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19/6 στη Γενεύη, ενώ ο Λευκός Οίκος εξετάζει το ενδεχόμενο να δημοσιοποιήσει μέρος ή το σύνολο του κειμένου νωρίτερα. Στην τελετή θα παραστεί ο Τζέι Ντι Βανς, ενώ ενδέχεται να είναι παρών και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Την ίδια ώρα, βέβαια, παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα, μεταξύ των οποίων οι όροι εφαρμογής των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, το χρονοδιάγραμμα για τη σταδιακή άρση των κυρώσεων, καθώς και το πλαίσιο ελέγχου και εποπτείας του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

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Βανς: “Οι διεθνείς επιθεωρητές πυρηνικών θα επιστρέψουν στο Ιράν”

Οι διεθνείς επιθεωρητές πυρηνικής ενέργειας βάση της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν θα επιστρέψουν στην Τεχεράνη, ισχυρίστηκε ο αντιπρόεδρος ο Τζέι Ντι Βανς μετά από ερώτηση για τον τερματισμό του πολύμηνου πολέμου στην Μέση Ανατολή.

«Ναι, απολύτως», ξεκαθάρισε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος σε συνέντευξή του στο NBC News σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα. «Στην πραγματικότητα, ένα από τα βασικά σημεία της συμφωνίας είναι ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA) και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βοηθήσουν το Ιράν να καταστρέψει το απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού και αυτό περιγράφεται με απόλυτη σαφήνεια στο μνημόνιο κατανόησης», πρόσθεσε.

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Το κείμενο του μνημονίου κατανόησης (MOU) — ενός πλαισίου για τον τερματισμό του πολέμου που έχει συμφωνηθεί από τις δύο χώρες — θα δοθεί στη δημοσιότητα μετά την επίσημη τελετή υπογραφής υποστήριξε ο Βανς στην συνέχεια επιβεβαιώνοντας το χρονοδιάγραμμα που είχε αναφέρει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Υπάρχουν ορισμένες τεχνικές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν, όχι σε σχέση με το ίδιο το κείμενο του μνημονίου, αλλά με την εφαρμογή του», ανέφερε ο αντιπρόεδρος για την μη-δημοσιοποίηση του εγγράφου.

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«Συζητήσαμε με τους Ιρανούς και συμβουλευτήκαμε αρκετούς παράγοντες στην περιοχή. Οι Καταριανοί και οι Πακιστανοί βοήθησαν σημαντικά στη διαμεσολάβηση αυτής της συγκεκριμένης συμφωνίας και τότε ο πρόεδρος αποφάσισε ότι ήθελε να προχωρήσει στην ανακοίνωσή της», πρόσθεσε.

Ο Βανς ανέφερε ότι την Παρασκευή ενδέχεται να καθοριστεί και το χρονοδιάγραμμα επανέναρξης των πυρηνικών επιθεωρήσεων. ⚡️🇺🇸🇮🇷 — US Vice President JD Vance confirmed that international nuclear inspectors will "absolutely" be permitted to return to Iran, labeling the decision a central component of the freshly signed US-Iran memorandum of understanding — NBC News.



➡️ Vance specified that "one of…— MaxOsint Intel (@maxosintintel) June 16, 2026

«Η εκτίμησή μας είναι ότι, επειδή υπάρχει ευρεία συμφωνία επί του θέματος και δεν υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες, αυτό θα συμβεί πολύ γρήγορα», σημείωσε.