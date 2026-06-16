Ολυμπιακός για Πίτερς: “Ήσουν και θα είσαι για πάντα ένας από εμάς”

Επίσημα παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Άλεκ Πίτερς που σήμερα αποχαιρέτησε τον σύλλογο του Πειραιά μετά από 4 χρόνια παρουσίας στους “ερυθρολεύκους”.

Ο Πίτερς ευχαρίστησε τον σύλλογο και τον κόσμο σε ένα συγκινητικό μήνυμα του το πρωί της Τρίτης (16/6). Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ με τη σειρά της δεν γινόταν να μην ευχαριστήσει τον Αμερικανό φόργουορντ που δέθηκε με την ομάδα και αγαπήθηκε από το κοινό στο ΣΕΦ.

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🙏🏽@petersalec thank you for your dedication, passion, and hard work.



Together we shared unforgettable moments and achieved great milestones that will forever remain in our memories.



You are, and always will be, one of us.



We wish you good health, every success and all the very… pic.twitter.com/lqdF9bJ76C— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 16, 2026

«Άλεκ Πίτερς, σε ευχαριστούμε για την αφοσίωση, το πάθος και τη σκληρή δουλειά σου. Μαζί μοιραστήκαμε αξέχαστες στιγμές και πετύχαμε σημαντικά ορόσημα που θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στις αναμνήσεις μας.

Ήσουν και θα είσαι για πάντα ένας από εμάς. Σου ευχόμαστε υγεία, κάθε επιτυχία και ό,τι καλύτερο στο επόμενο κεφάλαιο της επαγγελματικής και προσωπικής σου ζωής», αναφέρει στην ανάρτηση του ο Ολυμπιακός.