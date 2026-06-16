Ολυμπιακός για Πίτερς: “Ήσουν και θα είσαι για πάντα ένας από εμάς”
Ο Αμερικανός αποχωρεί από την ομάδα του Πειραιά μετά από 4 χρόνια παρουσίας
Επίσημα παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Άλεκ Πίτερς που σήμερα αποχαιρέτησε τον σύλλογο του Πειραιά μετά από 4 χρόνια παρουσίας στους “ερυθρολεύκους”.
Ο Πίτερς ευχαρίστησε τον σύλλογο και τον κόσμο σε ένα συγκινητικό μήνυμα του το πρωί της Τρίτης (16/6). Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ με τη σειρά της δεν γινόταν να μην ευχαριστήσει τον Αμερικανό φόργουορντ που δέθηκε με την ομάδα και αγαπήθηκε από το κοινό στο ΣΕΦ.
«Άλεκ Πίτερς, σε ευχαριστούμε για την αφοσίωση, το πάθος και τη σκληρή δουλειά σου. Μαζί μοιραστήκαμε αξέχαστες στιγμές και πετύχαμε σημαντικά ορόσημα που θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στις αναμνήσεις μας.
Ήσουν και θα είσαι για πάντα ένας από εμάς. Σου ευχόμαστε υγεία, κάθε επιτυχία και ό,τι καλύτερο στο επόμενο κεφάλαιο της επαγγελματικής και προσωπικής σου ζωής», αναφέρει στην ανάρτηση του ο Ολυμπιακός.
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