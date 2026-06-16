Βανς: “Οι διεθνείς επιθεωρητές πυρηνικών θα επιστρέψουν στο Ιράν” – Τι αποκαλύπτει για την συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Οι διεθνείς επιθεωρητές πυρηνικής ενέργειας βάση της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν θα επιστρέψουν στην Τεχεράνη, ισχυρίστηκε ο αντιπρόεδρος ο Τζέι Ντι Βανς μετά από ερώτηση για τον τερματισμό του πολύμηνου πολέμου στην Μέση Ανατολή.

«Ναι, απολύτως», ξεκαθάρισε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος σε συνέντευξή του στο NBC News σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα. «Στην πραγματικότητα, ένα από τα βασικά σημεία της συμφωνίας είναι ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA) και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βοηθήσουν το Ιράν να καταστρέψει το απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού και αυτό περιγράφεται με απόλυτη σαφήνεια στο μνημόνιο κατανόησης», πρόσθεσε.

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Το κείμενο του μνημονίου κατανόησης (MOU) — ενός πλαισίου για τον τερματισμό του πολέμου που έχει συμφωνηθεί από τις δύο χώρες — θα δοθεί στη δημοσιότητα μετά την επίσημη τελετή υπογραφής υποστήριξε ο Βανς στην συνέχεια επιβεβαιώνοντας το χρονοδιάγραμμα που είχε αναφέρει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Υπάρχουν ορισμένες τεχνικές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν, όχι σε σχέση με το ίδιο το κείμενο του μνημονίου, αλλά με την εφαρμογή του», ανέφερε ο αντιπρόεδρος για την μη-δημοσιοποίηση του εγγράφου.

«Συζητήσαμε με τους Ιρανούς και συμβουλευτήκαμε αρκετούς παράγοντες στην περιοχή. Οι Καταριανοί και οι Πακιστανοί βοήθησαν σημαντικά στη διαμεσολάβηση αυτής της συγκεκριμένης συμφωνίας και τότε ο πρόεδρος αποφάσισε ότι ήθελε να προχωρήσει στην ανακοίνωσή της», πρόσθεσε.

Πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν: Την Παρασκευή το χρονοδιάγραμμα των ελέγχων

Ο Βανς ανέφερε ότι την Παρασκευή ενδέχεται να καθοριστεί και το χρονοδιάγραμμα επανέναρξης των πυρηνικών επιθεωρήσεων.

«Η εκτίμησή μας είναι ότι, επειδή υπάρχει ευρεία συμφωνία επί του θέματος και δεν υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες, αυτό θα συμβεί πολύ γρήγορα», σημείωσε. ⚡️🇺🇸🇮🇷 — US Vice President JD Vance confirmed that international nuclear inspectors will "absolutely" be permitted to return to Iran, labeling the decision a central component of the freshly signed US-Iran memorandum of understanding — NBC News.



➡️ Vance specified that "one of… ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 16, 2026

«Εάν οι Ιρανοί συμμορφωθούν, θα αποκομίσουν τα αντίστοιχα οφέλη και αυτό είναι που ελπίζουμε να δούμε. Θέλουμε να συμπεριφέρονται ως μια φυσιολογική χώρα. Θέλω να έχουν μια επιτυχημένη χώρα, αλλά μόνο εφόσον κάνουν όσα απαιτούνται για να δεσμευτούν μακροπρόθεσμα ότι δεν θα κατασκευάσουν πυρηνικό όπλο», υπογράμμισε.

Σε τροχιά σύγκρουσης Τραμπ – Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στοιχημάτιζε ότι ο κοινός πόλεμος με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ θα ανέτρεπε το καθεστώς του Ιράν και θα τον ενίσχυε ενόψει των εκλογών στο Ισραήλ ως τον αρχιτέκτονα μιας συμμαχίας ΗΠΑ-Ισραήλ που θα αναδιαμόρφωνε τη Μέση Ανατολή.

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Αντιθέτως ο μακροβιότερος πρωθυπουργός του Ισραήλ βρέθηκε σε τροχιά σύγκρουσης με τον Τραμπ, καθώς ο Ρεπουμπλικάνος προσπαθεί να απεμπλακεί από τον πόλεμο, με τους στόχους και των δύο ηγετών να μην έχουν επιτευχθεί και τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο αναγκαστικά να παγώνουν.

Μέχρι στιγμής οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι είναι προσεκτικοί στις δημόσιες δηλώσεις τους προκειμένου να μην εξοργίσουν τον πιο σημαντικό σύμμαχο της χώρας τους.

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Όμως στις ιδιωτικές συζητήσεις η αγανάκτησή τους είναι ξεκάθαρη. Η προκαταρκτική συμφωνία ΗΠΑ- Ιράν είναι «φρικτή για το Ισραήλ», δήλωσε ένας ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος σε μια ειλικρινή αποτίμηση, υπό τον όρο της διατήρησης της ανωνυμίας του. «Και δεν υπάρχει κανείς στην ισραηλινή ηγεσία που να το βλέπει διαφορετικά, από τον πρωθυπουργό μέχρι τον αρχηγό του γενικού επιτελείου στρατού», πρόσθεσε.

Η Ουάσινγκτον λέει ότι τις επόμενες 60 ημέρες, μετά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης, θα διαπραγματευθεί όλους τους όρους της συμφωνίας που θα απαντούν στις ανησυχίες τόσο των ΗΠΑ όσο και του Ισραήλ, κυρίως σε ό,τι αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

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Ωστόσο Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι πιστεύουν ότι η περίοδος των διαπραγματεύσεων είναι πιθανό να παραταθεί, εμποδίζοντας το Ισραήλ να αναλάβει στρατιωτική δράση ενώ παράλληλα δεν θα έχουν απαντηθεί οι ανησυχίες του.

Ο Νετανιάχου και ο Τραμπ έχουν συγκρουστεί επανειλημμένα λόγω της άρνησης του Ισραήλ να περιορίσει τις επιχειρήσεις του εναντίον της σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στον Λίβανο, κάτι που το Ιράν θέτει ως όρο για τη σύναψη συμφωνίας.

Στις αρχές του μήνα ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «γ…μενο τρελό» τον Νετανιάχου στη διάρκεια τηλεφωνικής τους επικοινωνίας και του ζήτησε να μην εξαπολύσει πλήγματα εναντίον της Βηρυτού την ώρα που οι ΗΠΑ επιδίωκαν τη σύναψη συμφωνίας με το Ιράν.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ακύρωσε τα πλήγματα εκείνη την ημέρα, αλλά μία εβδομάδα αργότερα ο ισραηλινός στρατός έπληξε τα νότια προάστια της Βηρυτού, ωθώντας το Ιράν να εξαπολύσει επιθέσεις με πυραύλους εναντίον του Ισραήλ και προκαλώντας την επίπληξη του Τραμπ.

Λίγες ώρες προτού Ιράν και ΗΠΑ ανακοινώσουν ότι κατέληξαν σε προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, το Ισραήλ έπληξε τη Βηρυτό την Κυριακή, μετά την εκτόξευση ρουκετών από τον Λίβανο εναντίον του ισραηλινού εδάφους, πυρά τα οποία ο Τραμπ χαρακτήρισε «μικρά και ασήμαντα».

Ο Νετανιάχου, ενόψει των εκλογών το φθινόπωρο τις οποίες φαίνεται ότι θα χάσει, ίσως είναι περισσότερο διατεθειμένος να αψηφήσει τον Τραμπ καθώς είναι αντιμέτωπος με την κοινή γνώμη του Ισραήλ η οποία, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, αντιμετωπίζει με επιφυλάξεις τη δέσμευση του Αμερικανού προέδρου στην ασφάλεια της χώρας.

«Αυτή είναι μια αρκετά έντονη στιγμή διάστασης συμφερόντων», εκτιμά ο Νταν Σαπίρο, πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ υπό την κυβέρνηση Μπαράκ Ομπάμα ο οποίος τώρα εργάζεται στο think tank Atlantic Council.

«Θα προσπαθήσει να μην αντιταχθεί ανοιχτά (στη συμφωνία), ώστε να μην εμπλακεί σε καβγά με τον Τραμπ», προσθέτει. «Αλλά θα δείξει ότι το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από αυτήν και ότι επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων του».