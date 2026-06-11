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LIFESTYLE

Γιάννης Δρακόπουλος: «Το “Σόι σου” θα συνεχιστεί και του χρόνου με νέα επεισόδια»

«Οι επαναλήψεις δείξανε ότι ο κόσμος αυτή τη δουλειά την ήθελε»

Γιάννης Δρακόπουλος: «Το “Σόι σου” θα συνεχιστεί και του χρόνου με νέα επεισόδια»
DEBATER NEWSROOM

Στην κάμερα του «Breakfast@Star» μίλησε το πρωί της Πέμπτης (11.06) ο ηθοποιός Γιάννης Δρακόπουλος.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην επιτυχία της σειράς το «Σόι σου» κι αποκάλυψε αν θα συνεχιστεί την επόμενη σεζόν.

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«Κάναμε πέντε χρόνια σερί το “Σόι” και υπήρξε μια διακοπή πέντε ετών, η οποία δεν ήταν μικρή. Από την άλλη βέβαια, όλα αυτά τα πέντε χρόνια οι επαναλήψεις δείξανε ότι ο κόσμος αυτή τη δουλειά την ήθελε», σχολίασε ο ηθοποιός.

«Θα συνεχίσουμε και του χρόνου απ’ όσο γνωρίζω», αποκάλυψε ο Γιάννης Δρακόπουλος.

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