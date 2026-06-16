Προειδοποίηση της CIA για το Ιράν που “μπορεί να αθετήσει την συμφωνία” με τις ΗΠΑ – “Ρήγμα” στον Λευκό Οίκο

Για τις πραγματικές προθέσεις του Ιράν φαίνεται να αμφιβάλει η CIA προειδοποιώντας για ενδεχόμενη αθέτηση της συμφωνίας με τις ΗΠΑ καθώς οι εσωτερικές αντιδράσεις στην κυβέρνηση Τραμπ αυξάνονται.

Όπως μεταδίδει το Axios, ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ, ενημέρωσε τον πρόεδρο Τραμπ και κορυφαίους αξιωματούχους ότι τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών αποκαλύπτουν διπλή ατζέντα για την Τεχεράνη καθώς δεν φαίνεται να είναι διατεθειμένη να τηρήσει την συμφωνία.

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Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, και ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, εξέφρασαν επίσης ανησυχίες κατά τη διάρκεια των εσωτερικών συζητήσεων, ενώ ο αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, και οι ειδικοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ τάχθηκαν υπέρ της προώθησης της συμφωνίας.

Ρήγμα στον Λευκό Οίκο

Στην σειρά συσκέψεων πριν την ανακοίνωση της συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν και τα υπομνήματα έδειξαν διαφορά στην ρητορική που χρησιμοποιούσαν Ιρανοί αξιωματούχοι στις εσωτερικές τους συζητήσεις διέφερε σημαντικά από όσα μετέφεραν στους μεσολαβητές και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή με γνώση των συζητήσεων υποστήριξε ότι «οι προθέσεις του Ιράν δεν συμβαδίζουν με τις δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται στη συμφωνία».

Παρά τις αντιρρήσεις, ο Λευκός Οίκος εμφανίζεται αποφασισμένος να προχωρήσει στη διαδικασία.

Αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης τόνισε ότι ο πρόεδρος Τραμπ ακούει όλες τις απόψεις, ωστόσο παραμένει ο τελικός λήπτης των αποφάσεων. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το μνημόνιο κατανόησης καλύπτει όλες τις «κόκκινες γραμμές» που είχε θέσει εξαρχής η αμερικανική πλευρά.

Οι βασικοί στόχοι της Ουάσιγκτον, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, είναι να διασφαλιστεί ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, δεν θα διατηρήσει αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού και δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής ως μέσο πίεσης.

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Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: “Υπεγράφη ήδη ηλεκτρονικά” λέει ο Τραμπ

Στο μεταξύ, Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επίσημη επικύρωση του «μνημονίου συνεργασίας» ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ξανά πως το Ιράν συμφώνησε πως δεν πρόκειται να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα και χαρακτήρισε «fake news» ότι οι ΗΠΑ θα δώσουν ως βοήθεια στο Ιράν, 300 εκατ. δολάρια.

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«Το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα! Επίσης, η είδηση ότι οι ΗΠΑ πληρώνουν στο Ιράν 300 εκατομμύρια δολάρια είναι ψευδής είδηση, που διαδόθηκε από τους Δημοκρατικούς», έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, η συμφωνία υπογράφηκε ηλεκτρονικά από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ.

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Η επίσημη τελετή υπογραφής αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19/6 στη Γενεύη, ενώ ο Λευκός Οίκος εξετάζει το ενδεχόμενο να δημοσιοποιήσει μέρος ή το σύνολο του κειμένου νωρίτερα. Στην τελετή θα παραστεί ο Τζέι Ντι Βανς, ενώ ενδέχεται να είναι παρών και ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Είμαι πολύ χαρούμενος να πω ότι υπογράφηκε. Η συμφωνία έχει υπογραφεί πλήρως», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο περιθώριο της συνόδου της G7.

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Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι πρόκειται για «ένα πολύ ισχυρό έγγραφο» και ότι επιθυμεί τη δημοσιοποίησή του «πολύ σύντομα».

Την ίδια ώρα, βέβαια, παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα, μεταξύ των οποίων οι όροι εφαρμογής των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, το χρονοδιάγραμμα για τη σταδιακή άρση των κυρώσεων, καθώς και το πλαίσιο ελέγχου και εποπτείας του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

«Αγκάθια» τα πυρηνικά και ο Λίβανος

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η συμφωνία προβλέπει τον τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού ιρανικών λιμένων, την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και την έναρξη 60ήμερων διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η συμφωνία επεκτείνει επίσης την εκεχειρία για ακόμη 60 ημέρες, διάστημα κατά το οποίο οι δύο πλευρές θα διαπραγματευτούν τους όρους μιας οριστικής συμφωνίας.

Ωστόσο, βασικές λεπτομέρειες παραμένουν ασαφείς. Η Τεχεράνη έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα συνεχίσει να επιβάλλει ορισμένα τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ, ενώ ο Τραμπ υποστήριξε ότι το πέρασμα θα ανοίξει πλήρως χωρίς διόδια από την Παρασκευή.

Επίσης, παραπέμπεται στον επόμενο γύρο των διαπραγματεύσεων το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν , καθώς δεν έχει ακόμη συμφωνηθεί τι θα γίνει με τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου, τα οποία ο Τραμπ έχει ζητήσει να καταστραφούν ή να απομακρυνθούν από τη χώρα.

Η Τεχεράνη, που αρνείται ότι επιδιώκει την κατασκευή πυρηνικού όπλου, υποστηρίζει ότι δεν έχει προχωρήσει σε σημαντικές παραχωρήσεις και ότι απλώς συμφώνησε στην επανέναρξη των συνομιλιών που είχαν διακοπεί τον Φεβρουάριο.

Ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα του Λιβάνου. Το Ιράν υποστηρίζει ότι η συμφωνία απαιτεί πλήρη παύση των εχθροπραξιών, όμως ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στον νότιο Λίβανο και ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει το δικαίωμα να απαντά σε επιθέσεις της Χεζμπολάχ.

Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο δεν αποτελεί όρο της συμφωνίας. Οι συγκρούσεις στην περιοχή περιορίστηκαν μετά την ανακοίνωση, αλλά δεν σταμάτησαν πλήρως.