Σοκ στο Ρέθυμνο: 22χρονη έπεσε από 2ο όροφο πολυκατοικίας – Τραυματίστηκε στο κάτω άκρο

Από δεύτερο όροφο πολυκατοικίας έπεσε μία 22χρονη το πρωί της Τρίτης (16/06) στο Ρέθυμνο, με τις συνθήκες του ατυχήματος να μένουν αδιευκρίνιστες.

Σύμφωνα με όσα γράφει το neakriti.gr η νεαρή κοπέλα βρέθηκε στον ακάλυπτο χώρος της πολυκατοικίας στο Ρέθυμνο, έχοντας τις αισθήσεις της.

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Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου, ώστε να τις παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Έπειτα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου και νοσηλεύεται με τραυματισμό στο κάτω άκρο.

Το Αστυνομικό Τμήμα Ρεθύμνου διενεργεί τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η πτώση, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.