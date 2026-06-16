Εύβοια: Μαθήτριες πιάστηκαν στα χέρια έξω από σχολείο – Συμμαθητές τους ζητωκραύγαζαν και έβαζαν βίντεο

Νέο επεισόδιο βίας μεταξύ μικρών παιδιών σημειώθηκε στην Εύβοια,

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο από τον άγριο ξυλοδαρμό μεταξύ μαθητριών, το οποίο το έχουν τραβήξει άλλοι μαθητές με τα κινητά τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως φαίνεται στα πλάνα, έξω από το Γυμνάσιο Βασιλικού στην Εύβοια, οι δύο μαθήτριες ξεκινούν να λογομαχούν, ενώ στη συνέχεια ο καυγάς επεκτείνεται. Η μία κουβέντα έφερε την άλλη, με αποτέλεσμα τα κορίτσια να ξεκινήσουν να χτυπιούνται με μανία.

Κλωτσιές, μπουνιές, μαλλιοτραβήγματα και βρισιές περιγράφουν το ακραίο σκηνικό που εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια δεκάδων μαθητών.

Τη στιγμή μάλιστα που η μία κοπέλα χάνει την ισορροπία της και πέφτει στο έδαφος, δέχεται άγρια χτυπήματα και από άλλους μαθητές.