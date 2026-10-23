Γαλλία: «Ξεκάθαρα τρομοκρατικό έγκλημα» η επίθεση στο Παρίσι – Φόβοι για ισλαμοφοβικό κίνητρο

Ως τρομοκρατικό έγκλημα αντιμετωπίζουν πλέον οι γαλλικές Αρχές την αιματηρή επίθεση με πυροβολισμούς στα δυτικά προάστια του Παρισιού, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και πέντε τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα 12χρονο κορίτσι.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές, χαρακτήρισε την επίθεση «ξεκάθαρα τρομοκρατικό έγκλημα», ενώ ο δήμαρχος της Τραπ, Αλί Ραμπέχ, έκανε λόγο για πιθανό ρατσιστικό και ισλαμοφοβικό κίνητρο.

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Η Εθνική Αντιτρομοκρατική Εισαγγελία της Γαλλίας (PNAT) ανέλαβε την υπόθεση, ξεκινώντας έρευνα για δολοφονία σε σύνδεση με τρομοκρατική ενέργεια.

Όπως μετέδωσε νωρίτερα το DEBATER, η επίθεση σημειώθηκε σε δρόμους της Τραπ και της γειτονικής Λα Βεριέρ, προκαλώντας έναν θάνατο και πολλούς τραυματισμούς.

Δίνει μάχη για τη ζωή του ένα 12χρονο κορίτσι

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση της υγείας ενός 12χρονου κοριτσιού, το οποίο βρέθηκε στο στόχαστρο των πυροβολισμών.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Τραπ, το παιδί δίνει μάχη για τη ζωή του, ενώ συνολικά τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

«Ένα 12χρονο κορίτσι δίνει μάχη για τη ζωή του αυτή τη στιγμή, αφού έγινε στόχος πυρών αυτόματων όπλων στη χώρα μας», δήλωσε ο Αλί Ραμπέχ, εκφράζοντας την οργή και τη θλίψη του για όσα συνέβησαν.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν το πρωί της Παρασκευής (23/10), όταν ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον ανθρώπων σε διαφορετικά σημεία των δύο πόλεων, δυτικά της γαλλικής πρωτεύουσας.

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Δήμαρχος Τραπ: «Πιθανή απόπειρα μαζικής δολοφονίας με ισλαμοφοβική χροιά»

Ο δήμαρχος Αλί Ραμπέχ καταδίκασε την επίθεση, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν ενδείξεις για ρατσιστικό κίνητρο.

«Αυτή είναι πιθανώς μια από τις πρώτες απόπειρες μαζικής δολοφονίας με ισλαμοφοβική και ρατσιστική χροιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Εμφανώς συγκινημένος, πρόσθεσε ότι τα θύματα θα μπορούσαν να είναι μέλη της δικής του οικογένειας.

«Οι άνθρωποι που στοχοποιήθηκαν σήμερα θα μπορούσαν να ήταν η μητέρα μου, τα αδέρφια μου, οι κουνιάδες μου», είπε.

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Ο δήμαρχος ζήτησε από τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις της χώρας να συμβάλουν στην αποκλιμάκωση της έντασης και στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

«Είμαστε συλλογικά υπεύθυνοι για αυτό που μόλις συνέβη και για αυτό που μπορεί να συμβεί ξανά στη χώρα μας», τόνισε.

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Παράλληλα, προειδοποίησε για τον κίνδυνο η ρητορική μίσους να οδηγήσει σε πράξεις βίας.

«Σε μια μεγάλη χώρα όπως η δική μας, πρέπει να υπερασπιζόμαστε την πολιτική ομόνοια», υπογράμμισε.

Νουνιές: «Η επίθεση θα μπορούσε να είχε συνεχιστεί»

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές επισκέφθηκε την Τραπ και ενημερώθηκε για την επιχείρηση των αστυνομικών δυνάμεων.

«Πρόκειται σαφώς για τρομοκρατικό έγκλημα, μια εξαιρετικά σοβαρή πράξη», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πέντε αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν τον ύποπτο δράστη μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, αποτρέποντας ενδεχομένως περισσότερα θύματα.

«Πιθανότατα –και αυτό θα το επιβεβαιώσει ή όχι η έρευνα– σταμάτησαν αυτή τη δολοφονική επίθεση που θα συνεχιζόταν», σημείωσε.

Ο υπουργός ανέφερε ότι η επίθεση διήρκεσε λίγο περισσότερο από 15 λεπτά, ενώ εξήρε την ταχύτητα αντίδρασης των αστυνομικών.

Ο ύποπτος συνελήφθη και βρίσκεται υπό κράτηση, με τις Αρχές να εξετάζουν τις κινήσεις του πριν και κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών.

Στην Αντιτρομοκρατική η υπόθεση – Ερευνάται το κίνητρο

Η ανάληψη της έρευνας από την Εθνική Αντιτρομοκρατική Εισαγγελία (PNAT) σηματοδοτεί την ιδιαίτερη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται η υπόθεση.

Οι εισαγγελικές Αρχές διερευνούν την επίθεση ως πιθανή τρομοκρατική ενέργεια, εξετάζοντας παράλληλα εάν η επιλογή των θυμάτων σχετίζεται με τη φυλετική, εθνοτική ή θρησκευτική τους ταυτότητα.

Το ενδεχόμενο ρατσιστικού ή ισλαμοφοβικού κινήτρου παραμένει υπό διερεύνηση και δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί δικαστικά.

Η έρευνα αναμένεται να αποσαφηνίσει τα κίνητρα του συλληφθέντος και τις ακριβείς συνθήκες της επίθεσης.

Γαλλική κυβέρνηση: «Δεν μπορούμε να ανεχτούμε τον ρατσισμό»

Στο σημείο βρέθηκε και η υπουργός αρμόδια για την Καταπολέμηση των Διακρίσεων, Ορόρ Μπερζέ, η οποία εξέφρασε τη συμπαράστασή της στα θύματα και στις οικογένειές τους.

Όπως υπογράμμισε, εφόσον επιβεβαιωθεί το ρατσιστικό κίνητρο, ολόκληρη η γαλλική κοινωνία οφείλει να σταθεί στο πλευρό των κατοίκων της Τραπ και της Λα Βεριέρ.

«Δεν μπορούμε στη Γαλλική Δημοκρατία να ανεχτούμε τον παραμικρό ρατσιστικό ή μεροληπτικό λόγο», δήλωσε.

Η υπουργός προειδοποίησε ότι η ρητορική μίσους μπορεί να οδηγήσει σε πραγματική βία, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση όλων των μορφών διακρίσεων.

Η Γαλλία παρακολουθεί πλέον με ανησυχία την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν η αιματηρή επίθεση συνδέεται με οργανωμένη τρομοκρατική δραστηριότητα ή με ατομική δράση υποκινούμενη από ρατσιστικό μίσος.