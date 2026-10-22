Παρίσι: Οι καταστηματάρχες αγοράζουν όπλα υπό τον φόβο νέων λεηλασιών – Δεκαπλασιάστηκαν οι πωλήσεις

Κλίμα έντονης ανησυχίας επικρατεί στο Παρίσι μετά τα σοβαρά επεισόδια και τις εκτεταμένες λεηλασίες του περασμένου Σαββατοκύριακου, με καταστηματάρχες να προμηθεύονται μέσα αυτοάμυνας, επιχειρήσεις να θωρακίζουν τις βιτρίνες τους και κατοίκους να σχεδιάζουν την προσωρινή απομάκρυνσή τους από τη γαλλική πρωτεύουσα.

Ενόψει των νέων διαδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο, οι επαγγελματίες φοβούνται επανάληψη των βίαιων επεισοδίων, τα οποία άφησαν πίσω τους εκατοντάδες κατεστραμμένες επιχειρήσεις.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η αστυνομία του Παρισιού, 450 επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές και 228 λεηλατήθηκαν κατά τη διάρκεια των ταραχών του προηγούμενου Σαββατοκύριακου.

Δεκαπλασιάστηκαν οι πωλήσεις σε κατάστημα οπλισμού

Ο Ιβ Γκολέ, ιδιοκτήτης καταστήματος οπλισμού στο Παρίσι, περιγράφει την απότομη αύξηση της ζήτησης για μέσα αυτοάμυνας.

Όπως αναφέρει, οι πωλήσεις του έχουν δεκαπλασιαστεί μετά τα επεισόδια, καθώς ολοένα περισσότεροι καταστηματάρχες αναζητούν τρόπους να προστατεύσουν τις επιχειρήσεις τους.

«Οπλίζονται επειδή φοβούνται πολύ», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, το απόθεμά του σε εκτοξευτές σφαιρών από καουτσούκ, οι οποίοι σύμφωνα με το ρεπορτάζ διατίθενται χωρίς άδεια σε ενήλικες, έχει ήδη εξαντληθεί.

Ο ίδιος περιγράφει περιπτώσεις πελατών που εγκλωβίστηκαν μέσα στα καταστήματά τους την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη λεηλασίες.

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Αγοράζουν σπρέι πιπεριού για να προστατεύσουν τα καταστήματά τους

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και σε άλλα καταστήματα πώλησης ειδών αυτοάμυνας.

Ο Μικέλ, ιδιοκτήτης καταστήματος οπτικών κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Γκαρ ντε λ’Εστ, αποφάσισε να αγοράσει σπρέι πιπεριού.

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Όπως εξηγεί, θέλει να διαθέτει κάποιο μέσο προστασίας σε περίπτωση που άτομα επιχειρήσουν να εισβάλουν στην επιχείρησή του.

Για τον ίδιο, η αγορά αυτή λειτουργεί και ως μέσο ψυχολογικής ασφάλειας μετά τα γεγονότα του προηγούμενου Σαββάτου.

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Βιτρίνες με κόντρα πλακέ και ομάδες προστασίας στο WhatsApp

Στη λεωφόρο Μαζέντα, που συνδέει τον σταθμό Γκαρ ντε λ’Εστ με την Πλατεία Δημοκρατίας, οι εικόνες θυμίζουν περιοχή που προσπαθεί να συνέλθει από σοβαρά επεισόδια.

Εργαζόμενοι τοποθετούν ξύλινα πάνελ μπροστά από τις βιτρίνες, επιχειρώντας να προστατεύσουν τα καταστήματα από ενδεχόμενους νέους βανδαλισμούς.

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Την ίδια ώρα, αφίσες καλούν τους επαγγελματίες να συμμετάσχουν σε ομάδες WhatsApp της γειτονιάς, με στόχο την αλληλοενημέρωση και την αποτροπή διαρρήξεων.

Άλλοι έμποροι οργανώνουν συγκέντρωση χρημάτων για συναδέλφους τους που είδαν τις επιχειρήσεις τους να καταστρέφονται.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Αλί Χοσεΐν, για τον οποίο έχει ξεκινήσει πρωτοβουλία οικονομικής ενίσχυσης μετά τη λεηλασία του καταστήματός του.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ένα μεσιτικό γραφείο επιχειρεί να διατηρήσει το χιούμορ του, σχολιάζοντας ότι μπορεί να υπάρχει λιγότερη διαφάνεια στη βιτρίνα του, αλλά εξακολουθεί να προσφέρει μέγιστη διαφάνεια στις συναλλαγές του.

«Φοβήθηκα για τη ζωή μου» – Οι μαρτυρίες των επαγγελματιών

Ο Ζοσέ Γκετς, ιδιοκτήτης κομμωτηρίου, εξακολουθεί να προσπαθεί να αποκαταστήσει τις ζημιές στην επιχείρησή του.

Η γυάλινη πόρτα του καταστήματος έχει σπάσει και έχει καλυφθεί προσωρινά με ξύλινες σανίδες.

«Το περασμένο Σάββατο ήταν μια φρίκη. Φοβήθηκα για τη ζωή μου», δηλώνει.

Παρά τον φόβο του, ελπίζει ότι τα επεισόδια δεν θα επαναληφθούν, εκτιμώντας πως οι Αρχές έχουν λάβει υπόψη όσα συνέβησαν.

Ακόμη πιο δύσκολη είναι η κατάσταση για τον 60χρονο Εμανουέλ Ρενάλ, ιδιοκτήτη καταστήματος χρωμάτων και οικοδομικών υλικών κοντά στον σταθμό Γκαρ ντε λ’Εστ.

Ο ίδιος κοιμάται μέσα στην επιχείρησή του από τη Δευτέρα, μετά τη λεηλασία που υπέστη.

Το κατάστημά του παραμένει μισοάδειο, ενώ δεν γνωρίζει εάν θα μπορέσει να λειτουργήσει το επόμενο Σάββατο.

«Ακόμα δεν καταλαβαίνω γιατί οι πλιατσικολόγοι ήρθαν να κλέψουν χρώματα και εργαλεία», αναφέρει.

Εκατοντάδες επιχειρήσεις με ζημιές – Συστάσεις από τον Δήμο

Οι αριθμοί αποτυπώνουν το μέγεθος των καταστροφών που καταγράφηκαν στη γαλλική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Παρισιού, 450 επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές, ενώ 228 καταστήματα λεηλατήθηκαν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων επεισοδίων.

Οι δημοτικές Αρχές καλούν τους κατοίκους να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή ενόψει των νέων κινητοποιήσεων.

Μεταξύ άλλων, συνιστούν την απομάκρυνση ποδηλάτων και αντικειμένων από εξωτερικούς χώρους, αυλές και πεζοδρόμια.

Στους δρόμους εξακολουθούν να υπάρχουν σπασμένα γυαλιά και άδεια φιαλίδια ειδικών διαλυμάτων που χρησιμοποιούνται για την ανακούφιση από την έκθεση σε δακρυγόνα.

Κάτοικοι σχεδιάζουν να φύγουν από το Παρίσι

Η ανησυχία δεν περιορίζεται στους καταστηματάρχες.

Ο Πιερ-Εμανουέλ Ντουπρά, συνταξιούχος και πρόεδρος συλλόγου κατοίκων και εμπόρων στην περιοχή Λεζ Αλ, εκφράζει προβληματισμό για την επόμενη ημέρα.

Όπως αναφέρει, το προηγούμενο Σάββατο ο ίδιος και άλλοι κάτοικοι παρέμειναν εγκλωβισμένοι επί 12 ώρες εξαιτίας των δακρυγόνων.

Παρότι ανησυχεί για ενδεχόμενη επανάληψη των επεισοδίων, εκτιμά ότι η ένταση αυτή τη φορά μπορεί να είναι μικρότερη.

Άλλοι κάτοικοι, ωστόσο, δεν επιθυμούν να πάρουν κανένα ρίσκο.

Η 82χρονη Λοράνς, που ζει στο κέντρο της πόλης, αποφάσισε να περάσει το Σαββατοκύριακο μακριά από το Παρίσι.

«Το να κοιμηθείς έξω από το Παρίσι και να κάνεις μια βόλτα στο δάσος μου ακούγεται καλό», αναφέρει.

Η μαρτυρία της αποτυπώνει την ανασφάλεια που επικρατεί σε τμήμα των κατοίκων, καθώς η γαλλική πρωτεύουσα προετοιμάζεται για ένα ακόμη Σάββατο κινητοποιήσεων.