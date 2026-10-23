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ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη η 54χρονη με τα 212 ζώα – Εισαγγελική έρευνα για το ποιος είναι ο ιδιοκτήτης τους

Η 54χρονη αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα, ενώ διατάχθηκε νέα προκαταρκτική εξέταση για την ιδιοκτησία των ζώων. Στο επίκεντρο ο έλεγχος της ηλεκτρονικής τους σήμανσης.

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη η 54χρονη με τα 212 ζώα – Εισαγγελική έρευνα για το ποιος είναι ο ιδιοκτήτης τους
Πηγή: Pixabay
DEBATER NEWSROOM

Ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε η 54χρονη γυναίκα, στην κατοικία της οποίας και σε υπαίθριους χώρους που διαχειρίζεται στη Θέρμη Θεσσαλονίκης εντοπίστηκαν συνολικά 212 ζώα, τα οποία, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, διαβιούσαν σε ακατάλληλες συνθήκες.

Η υπόθεση, ωστόσο, δεν έχει κλείσει, καθώς διατάχθηκε νέα προκαταρκτική εξέταση, αυτή τη φορά με αντικείμενο τη διερεύνηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των ζώων.

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Οι Αρχές καλούνται να εξακριβώσουν σε ποιον ανήκει καθένα από τα ζώα που εντοπίστηκαν, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί στα στοιχεία ηλεκτρονικής σήμανσης.

Στο μικροσκόπιο τα microchip των ζώων

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο της νέας εισαγγελικής έρευνας θα πραγματοποιηθεί διασταύρωση των στοιχείων ηλεκτρονικής σήμανσης των ζώων, όπου αυτά υπάρχουν.

Μέσω των microchip και των σχετικών καταχωρίσεων στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς, οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν να εντοπίσουν τους καταχωρισμένους ιδιοκτήτες των σκύλων και των γατών.

Η διαδικασία αυτή θεωρείται κρίσιμη, καθώς θα συμβάλει στην αποσαφήνιση του ποιος έχει την ευθύνη για κάθε ζώο.

Προς το παρόν, δεν έχει διευκρινιστεί πόσα από τα ζώα διαθέτουν ηλεκτρονική σήμανση ούτε αν όλα ανήκουν στην 54χρονη.

212 ζώα σε σπίτι και δέκα υπαίθριους χώρους

Είχε προηγηθεί αυτοψία μικτού κλιμακίου, στο οποίο συμμετείχαν αστυνομικοί και στελέχη των αρμόδιων Διευθύνσεων Κτηνιατρικής και Δημόσιας Υγείας, παρουσία δικαστικού λειτουργού.

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Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε τόσο στην κατοικία της γυναίκας όσο και σε δέκα υπαίθριους χώρους που διαχειρίζεται.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., εντοπίστηκαν συνολικά:

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  • 127 σκύλοι
  • 73 γάτες
  • 12 κατσίκες

Οι αρμόδιες υπηρεσίες διαπίστωσαν ότι τα ζώα βρίσκονταν σε ακάθαρτους χώρους, χωρίς να εξασφαλίζονται οι προβλεπόμενες συνθήκες ευζωίας.

Η νέα καταμέτρηση αποτυπώνει αναλυτικότερα την έκταση της υπόθεσης, για την οποία το DEBATER είχε δημοσιεύσει ρεπορτάζ στις 15 Οκτωβρίου, όταν αποκαλύφθηκε ότι περισσότερα από 200 ζώα διατηρούνταν σε ακατάλληλες συνθήκες στη Θέρμη.

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Πώς ξεκίνησε η έρευνα – Η καταγγελία για απειλή

Η υπόθεση είχε αρχίσει να απασχολεί τις αστυνομικές και δικαστικές Αρχές πριν από περίπου δύο εβδομάδες.

Τότε, η 54χρονη είχε συλληφθεί έπειτα από επεισόδιο με άλλη γυναίκα, την οποία φέρεται να απείλησε.

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Κατά τον αστυνομικό έλεγχο που ακολούθησε, εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός ζώων σε χώρους που συνδέονταν με την 54χρονη.

Η αποκάλυψη αυτή οδήγησε στην πρώτη προκαταρκτική εξέταση, με αντικείμενο τις συνθήκες διαβίωσης και την τήρηση των κανόνων ευζωίας.

Η νέα εισαγγελική παραγγελία έρχεται να συμπληρώσει την προηγούμενη έρευνα, εξετάζοντας πλέον το ζήτημα της ιδιοκτησίας.

Τι μένει να διευκρινιστεί

Η νέα προκαταρκτική εξέταση αναμένεται να αποσαφηνίσει ποιοι εμφανίζονται ως καταχωρισμένοι ιδιοκτήτες των ζώων και ποια στοιχεία προκύπτουν από τον έλεγχο των σχετικών μητρώων.

Παραμένει επίσης αδιευκρίνιστο εάν έχει αποφασιστεί η απομάκρυνση κάποιων ή όλων των ζώων από τους χώρους όπου εντοπίστηκαν.

Η απελευθέρωση της 54χρονης με εισαγγελική εντολή δεν σημαίνει ότι έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες ή ότι έχει υπάρξει οριστική δικαστική κρίση για την υπόθεση.

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