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ΔΙΕΘΝΗ

Ενοχλημένος ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών για το τουρκολυβικό μνημόνιο – Τα “είπε” ευθέως στον Φιντάν

"Το απορρίπτουμε κατηγορηματικά"

Ενοχλημένος ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών για το τουρκολυβικό μνημόνιο – Τα “είπε” ευθέως στον Φιντάν
DEBATER NEWSROOM

O υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμντελατί εξέφρασε την ενόχλησή του για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, στον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο Χ ο Αμντελατί ανέφερε: «Συναντήθηκα με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, και επανέλαβα την κατηγορηματική απόρριψη της Αιγύπτου όσον αφορά την επικύρωση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης του Μνημονίου Κατανόησης του 2019 μεταξύ του Φαγιέζ αλ-Σάρατζ και της Τουρκίας.

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Ο υπουργός Φιντάν εξέφρασε την κατανόησή του για τις ανησυχίες μας και υπογράμμισε την ανάγκη να συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις για την αντιμετώπισή τους», έγραψε ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών στο Χ.

Υπενθυμίζεται ότι Αθήνα και Κάιρο συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις για την επέκταση του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της συμφωνίας οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) του 2020, σε πλήρη συμμόρφωση με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και την UNCLOS.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, και ο Αιγύπτιος ομόλογός του, Μπαντρ Αμπντελατί σε τηλεφωνική τους επικοινωνία την Πέμπτη (22/10/26), απέρριψαν κατηγορηματικά την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη λιβυκή Βουλή των Αντιπροσώπων, αμφισβητώντας τη νομική του βάση και υπογραμμίζοντας την ανάγκη σεβασμού των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου.

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