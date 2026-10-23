Συναγερμός στην Μπάγερν: Κατέρρευσε στην προπόνηση ο Βενσάν Κομπανί – Εσπευσμένα στο νοσοκομείο

Συναγερμός σήμανε την Παρασκευή (23/10) στο προπονητικό κέντρο της Μπάγερν Μονάχου, όταν ο προπονητής της γερμανικής ομάδας, Βενσάν Κομπανί, κατέρρευσε και χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των γερμανικών μέσων ενημέρωσης, ο 40χρονος Βέλγος τεχνικός αισθάνθηκε αδιαθεσία μετά την προπόνηση, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

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Στο προπονητικό κέντρο της Σέμπενερ Στράσε προσγειώθηκε ελικόπτερο διάσωσης, ενώ το γερμανικό Sky Sport ανέφερε ότι ο Κομπανί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο.

Τι συνέβη στο προπονητικό κέντρο της Μπάγερν

Σύμφωνα με την Bild, ο Κομπανί βρισκόταν στις εγκαταστάσεις της Μπάγερν και επρόκειτο να παρακολουθήσει προπόνηση της ομάδας Κ23.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, λίγο πριν από τις 16:00 τοπική ώρα αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε.

Η κινητοποίηση ήταν άμεση, καθώς στο σημείο έσπευσαν διασώστες, ενώ η παρουσία ελικοπτέρου διάσωσης στο προπονητικό κέντρο προκάλεσε μεγάλη ανησυχία.

Οι πρώτες αναφορές για τον τρόπο διακομιδής δεν ήταν απολύτως σαφείς. Ωστόσο, το Sky Sport Germany διευκρίνισε ότι ο προπονητής μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο.

Αντιμετώπιζε ιογενή λοίμωξη τις προηγούμενες ημέρες

Ο Βενσάν Κομπανί δεν βρισκόταν στην καλύτερη κατάσταση της υγείας του τις τελευταίες ημέρες.

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Όπως είχε γνωστοποιήσει η ίδια η Μπάγερν, ο Βέλγος προπονητής αντιμετώπιζε ιογενή λοίμωξη, η οποία τον είχε αναγκάσει να περιορίσει τις επαγγελματικές του δραστηριότητες.

Μάλιστα, είχε απουσιάσει από προπονήσεις της ομάδας, καθώς και από τη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με την Άρσεναλ για το Champions League.

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Παράλληλα, ο αθλητικός διευθυντής της Μπάγερν, Μαξ Έμπερλ, είχε αναφερθεί και σε πρόβλημα στο ισχίο, το οποίο δυσκόλευε τις κινήσεις του Κομπανί.

Η εικόνα του στον αγώνα με τη Λειψία

Η καταπόνηση του 40χρονου τεχνικού είχε γίνει εμφανής και στην πρόσφατη αναμέτρηση της Μπάγερν με τη Λειψία, την οποία οι Βαυαροί κέρδισαν με 6-1.

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Ο Κομπανί είχε παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα καθισμένος στον πάγκο, αφήνοντας στους συνεργάτες του την καθοδήγηση της ομάδας από την πλάγια γραμμή.

Μετά τον αγώνα δεν συμμετείχε στις καθιερωμένες δηλώσεις και στη συνέντευξη Τύπου.

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Στη συνέχεια απουσίασε από μέρος της προετοιμασίας για το παιχνίδι με την Άρσεναλ, καθώς οι άνθρωποι της Μπάγερν είχαν επισημάνει την ανάγκη να ξεκουραστεί.

Τι γνωρίζουμε για την κατάσταση της υγείας του

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί η ακριβής αιτία της κατάρρευσης του Βενσάν Κομπανί.

Παρότι είχε προηγηθεί ιογενής λοίμωξη, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι αυτή προκάλεσε το σημερινό περιστατικό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδόθηκαν από ελληνικά μέσα, η κατάστασή του περιγράφεται ως σταθερή. Αναμένεται, ωστόσο, επίσημη ενημέρωση από την Μπάγερν Μονάχου για την πορεία της υγείας του.