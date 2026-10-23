Σαρωνίδα: Τον κατήγγειλε η πρώην σύντροφός του για ενδοοικογενειακή βία και αποκαλύφθηκε ότι καταζητούνταν για φόνο από το 2003

Μια καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία στη Σαρωνίδα οδήγησε στη σύλληψη ενός 44χρονου, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία, σχετικά με μια δολοφονία που είχε διαπραχθεί πριν από 23 χρόνια στην Ανάβυσσο.

Ο άνδρας συνελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης 20 Οκτωβρίου 2026 από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σαρωνικού, όταν διαπιστώθηκε ότι καταζητούνταν για υπόθεση ανθρωποκτονίας του Νοεμβρίου 2003.

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Το στοιχείο που οδήγησε τις Αρχές στον εντοπισμό του ήταν η καταγγελία πρώην συντρόφου του για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας.

Η καταγγελία που αποκάλυψε το ένταλμα σύλληψης

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο 44χρονος εντοπίστηκε έπειτα από καταγγελία της πρώην συντρόφου του και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Σαρωνικού.

Κατά τον έλεγχο των στοιχείων του, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από το 2003.

Το ένταλμα αφορούσε ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία, η οποία είχε σημειωθεί τον Νοέμβριο εκείνης της χρονιάς στην Ανάβυσσο.

Έτσι, η διερεύνηση μιας καταγγελίας για ενδοοικογενειακή βία έφερε στο φως μια παλαιότερη υπόθεση ανθρωποκτονίας.

Η δολοφονία του 2003 στην Ανάβυσσο – Επίθεση με τσεκούρια και μαχαίρια

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Αστυνομία, ο 44χρονος κατηγορείται ότι συμμετείχε μαζί με άλλα άτομα σε επίθεση εναντίον ομοεθνούς τους στην Ανάβυσσο.

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Κατά την επίθεση, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να χρησιμοποίησαν ξύλα, μαχαίρια και τσεκούρια, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του θύματος.

Η υπόθεση είχε οδηγήσει στην έκδοση εντάλματος σύλληψης για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία, το οποίο παρέμενε σε εκκρεμότητα μέχρι τον εντοπισμό του 44χρονου.

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Από τις διαθέσιμες πληροφορίες δεν προκύπτει πού βρισκόταν ο άνδρας όλα αυτά τα χρόνια ή γιατί δεν είχε εντοπιστεί νωρίτερα.

Δεν διέθετε έγγραφα νόμιμης παραμονής

Κατά τη διαδικασία της σύλληψης, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν επίσης ότι ο 44χρονος δεν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή του στην Ελλάδα.

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Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία.

Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερα στοιχεία για την εξέλιξη της καταγγελίας ενδοοικογενειακής βίας.

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Παρόμοιες συλλήψεις καταζητούμενων

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε περιστατικά κατά τα οποία αστυνομικοί έλεγχοι οδηγούν στον εντοπισμό προσώπων που αναζητούνται για σοβαρά αδικήματα.

Τον περασμένο Αύγουστο, όπως είχε μεταδώσει το DEBATER, συνελήφθη 29χρονος Τούρκος που καταζητούνταν μέσω Interpol για ανθρωποκτονία στην Κωνσταντινούπολη.

Επίσης, στις αρχές Οκτωβρίου, αστυνομικοί είχαν συλλάβει 27χρονο που καταζητούνταν για απόπειρα ανθρωποκτονίας, σχετικά με το επεισόδιο πυροβολισμών σε beach bar της Αναβύσσου.

Στη νέα υπόθεση της Σαρωνίδας, η σύλληψη του 44χρονου φέρνει εκ νέου ενώπιον της Δικαιοσύνης μια ανθρωποκτονία που χρονολογείται από τον Νοέμβριο του 2003.