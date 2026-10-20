Γαλλία: Πολιτική διαμάχη μετά τις επεισοδιακές διαδηλώσεις – Πρόταση να τεθεί εκτός νόμου το κόμμα Μελανσόν

Σε έντονη εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση εισέρχεται η Γαλλία με αφορμή τα επεισόδια βίας των προηγούμενων ημερών. Ο πρωθυπουργός της χώρας Σεμπαστιάν Λεκορνί κάλεσε τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων σε σύσκεψη στο πρωθυπουργικό Μέγαρο αύριο, Τετάρτη, ενώ στο πλαίσιο της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης αποφασίστηκε η δημιουργία εξεταστικής των πραγμάτων επιτροπής με στόχο τη διερεύνηση των πράξεων βίας των προηγούμενων ημερών.

Πολιτικά πρόσωπα από τον χώρο της δεξιάς και της ακροδεξιάς επιρρίπτουν σημαντικές ευθύνες, για τις πράξεις βίας ,στο κόμμα της Ανυπότακτης Γαλλίας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να εξεταστεί ακόμα και το ενδεχόμενο να τεθεί το κόμμα αυτό εκτός νόμου. Ομάδες ακροδεξιών διαδήλωσαν εξάλλου χθες το βράδυ στη Λυών με ρατσιστικά συνθήματα αποδίδοντας τα επεισόδια σε μουσουλμάνους,

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Από την άλλη, ο ηγέτης της ριζοσπαστικής αριστεράς και υποψήφιος της Ανυπότακτης Γαλλίας για την προεδρία της γαλλικής Δημοκρατίας την ερχόμενη άνοιξη Ζαν-Λικ Μελανσόν επέρριψε ευθύνες στην κυβέρνηση για τις λεηλασίες που σημειώθηκαν τις περασμένες ημέρες και άφησε να εννοηθεί ότι προτίθεται να υποβάλει μήνυση κατά του υπουργού Εσωτερικών Λοράν Νουνιές, καταλογίζοντάς του προσπάθεια εμπλοκής με χαλκευμένα στοιχεία της Ανυπότακτης Γαλλίας στη δημιουργία των επεισοδίων, από την πλευρά των κρατικών υπηρεσιών πληροφοριών. Στο ίδιο μήκος κύματος εμφανίζεται να κινείται και το κόμμα των οικολόγων.

Σε ό,τι αφορά τέλος τον υποψήφιο για την προεδρία της γαλλικής Δημοκρατίας από την πλευρά των σοσιαλιστών, τον Ραφαέλ Γκλιξμάν, επέρριψε και αυτός ευθύνες στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της κρίσης, τονίζοντας ωστόσο ότι τα αιτήματα των μαθητών και των φοιτητών είναι δίκαια. Δεν επέρριψε ευθύνες για τη δημιουργία των επεισοδίων στην Ανυπότακτη Γαλλία, σημείωσε ωστόσο ότι με την πολιτική της λειτουργεί σαν δεκανίκι της ακροδεξιάς.