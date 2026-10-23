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Παρίσι: Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες από πυροβολισμούς σε προάστιο (βίντεο)

Συνελήφθη ένας ύποπτος

Παρίσι: Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες από πυροβολισμούς σε προάστιο (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 13:31

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής, 23 Οκτωβρίου στο Παρίσι, μετά από ένοπλη επίθεση με πυροβολισμούς από αυτοκίνητο στην περιοχή Yvelines, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό τουλάχιστον τεσσάρων.

Για το περιστατικό συνελήφθη ένας ύποπτος, σύμφωνα με το γαλλικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο BFM.

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Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας άνδρας πυροβόλησε στον δρόμο με αυτόματο τουφέκι.

Το γαλλικό μέσο ενημέρωσης BFM αναφέρει ότι ο ύποπτος πυροβόλησε μέσα από ένα αυτοκίνητο στην περιοχή Τραπ και στη συνέχεια στη Λα Βεριέρ. Ο δράστης τελικά συνελήφθη στην Κοϊνιέρ.

Το Γαλλικό Πρακτορείο μεταδίδει πως το επεισόδιο σημειώθηκε γύρω στις 10:30 (τοπική ώρα) στην Τραπ και στη Λα Βεριέρ, δυτικά της πρωτεύουσας και πως, σύμφωνα με τις αρχές, διασώστες έχουν σπεύσει στην περιοχή και ο απολογισμός «δεν έχει οριστικοποιηθεί».

Παράλληλα, ο Λοράν Μαζορί, βουλευτής του κόμματος LIOT στον νομό Ιβελίν, τόνισε στο BFM TV ότι οι τέσσερις τραυματίες βρίσκονται σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση, καθώς φέρουν «πολλαπλά τραύματα από σφαίρες».

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