Παρίσι: Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες από πυροβολισμούς σε προάστιο (βίντεο)

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής, 23 Οκτωβρίου στο Παρίσι, μετά από ένοπλη επίθεση με πυροβολισμούς από αυτοκίνητο στην περιοχή Yvelines, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό τουλάχιστον τεσσάρων.

Για το περιστατικό συνελήφθη ένας ύποπτος, σύμφωνα με το γαλλικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο BFM.

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Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας άνδρας πυροβόλησε στον δρόμο με αυτόματο τουφέκι.

Yvelines: un homme a tiré en rafale sur la voie publique, au moins deux personnes gravement blessées, le suspect interpellé https://t.co/hhiauL523D— BFM (@BFMTV) October 23, 2026

Το γαλλικό μέσο ενημέρωσης BFM αναφέρει ότι ο ύποπτος πυροβόλησε μέσα από ένα αυτοκίνητο στην περιοχή Τραπ και στη συνέχεια στη Λα Βεριέρ. Ο δράστης τελικά συνελήφθη στην Κοϊνιέρ.

Quatre victimes après qu’un homme a tiré avec une arme automatique sur des passants à Trappes et à La Verrière, dans les Yvelines : le tireur a été arrêté ! Ce pays est devenu impossible ! Il faut mettre de l’ordre dans les têtes, et vite et fort ! https://t.co/hbXkhBHBV7— Gilbert Collard (@GilbertCollard) October 23, 2026

Το Γαλλικό Πρακτορείο μεταδίδει πως το επεισόδιο σημειώθηκε γύρω στις 10:30 (τοπική ώρα) στην Τραπ και στη Λα Βεριέρ, δυτικά της πρωτεύουσας και πως, σύμφωνα με τις αρχές, διασώστες έχουν σπεύσει στην περιοχή και ο απολογισμός «δεν έχει οριστικοποιηθεί».

Des faits très graves viennent de se produire à Trappes, dans les Yvelines. Une personne a été tuée et quatre autres blessées. L’individu a été interpellé et placé en garde à vue. L’ensemble des moyens des forces de sécurité et de l’autorité judiciaire sont pleinement mobilisés. Le Parquet national antiterroriste a annoncé se placer en observation. Les autorités compétentes communiqueront en temps voulu. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ October 23, 2026

Παράλληλα, ο Λοράν Μαζορί, βουλευτής του κόμματος LIOT στον νομό Ιβελίν, τόνισε στο BFM TV ότι οι τέσσερις τραυματίες βρίσκονται σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση, καθώς φέρουν «πολλαπλά τραύματα από σφαίρες».