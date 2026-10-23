Santander για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: «Ευκαιρία αγοράς» η πτώση της μετοχής – Τιμή-στόχος τα 62 ευρώ

Ως επενδυτική ευκαιρία αξιολογεί η Santander την υποχώρηση της μετοχής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, διατηρώντας την τιμή-στόχο στα 62 ευρώ και τη σύσταση «outperform», με τον ισπανικό οίκο να υπογραμμίζει την ισχυρή χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου και τις θετικές επιδόσεις των αυτοκινητοδρόμων του.

Σε νέο ενημερωτικό σημείωμα, η Santander επισημαίνει ότι η απόφαση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να μην προχωρήσει στην έκδοση ευρωομολόγου, εν μέσω νευρικότητας στην αγορά ομολόγων, δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως αρνητική εξέλιξη.

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Αντιθέτως, κατά την εκτίμηση των αναλυτών της, πρόκειται για μια επιλογή που αντανακλά την ισχυρή ρευστότητα της εταιρείας και προστατεύει τα συμφέροντα των μετόχων της.

Ο ισπανικός οίκος χαρακτηρίζει τη χρηματιστηριακή αντίδραση αδικαιολόγητη με βάση τα θεμελιώδη μεγέθη του Ομίλου, κάνοντας ρητά λόγο για «buying opportunity», δηλαδή ευκαιρία αγοράς.

Γιατί η Santander θεωρεί θετική την απόφαση για το ευρωομόλογο

Σύμφωνα με την ανάλυση, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δεν αντιμετωπίζει άμεση ανάγκη αναχρηματοδότησης και, συνεπώς, δεν έχει λόγο να προχωρήσει σε νέα ομολογιακή έκδοση υπό δυσμενείς συνθήκες αγοράς.

Η εταιρεία διαθέτει χρονικό περιθώριο 12 μηνών για την αξιοποίηση της σχετικής δυνατότητας έκδοσης, γεγονός που της επιτρέπει να επιλέξει τον κατάλληλο χρόνο.

Η Santander εκτιμά ότι η προσέγγιση της αγοράς εταιρικών ομολόγων νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα είχε ευκαιριακό χαρακτήρα (opportunistic) και δεν υπαγορεύτηκε από ανάγκη κάλυψης ληξιπρόθεσμων χρηματοδοτικών υποχρεώσεων.

Η εκτίμηση αυτή συνδέεται και με την πιστοληπτική εικόνα της εταιρείας. Υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε μεταδώσει το DEBATER, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εξασφάλισε επενδυτική βαθμίδα από S&P και Moody’s για το πρόγραμμα EMTN.

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Στα 1,9 δισ. ευρώ η προσαρμοσμένη ρευστότητα

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η Santander στα ταμειακά διαθέσιμα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε επίπεδο μητρικής εταιρείας και δραστηριοτήτων με δικαίωμα αναγωγής.

Στις 30 Ιουνίου 2026, τα σχετικά μεικτά ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονταν σε περίπου 1,3 δισ. ευρώ.

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Μετά τον συνυπολογισμό κεφαλαίων περίπου 700 εκατ. ευρώ από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του Ιουλίου, το προσαρμοσμένο ποσό διαμορφώνεται σε περίπου 1,9 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για ρευστότητα σχεδόν τετραπλάσια του κεφαλαίου του ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ που λήγει τον Ιούλιο του 2027.

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Κατά τη Santander, τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει την οικονομική δυνατότητα να καλύψει τις υποχρεώσεις της χωρίς να εξαρτάται από μια άμεση νέα έκδοση ομολόγου.

Η ισχυρή ταμειακή θέση είχε αποτυπωθεί και στα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2026 της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, τα οποία παρουσίασε αναλυτικά το DEBATER.

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Πώς είναι διαρθρωμένο το χρέος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Ένα από τα βασικά επιχειρήματα του ισπανικού οίκου αφορά τη διάρθρωση του δανεισμού.

Η Santander διαχωρίζει το χρέος του Ομίλου σε δύο κατηγορίες: τον δανεισμό με δικαίωμα αναγωγής στη μητρική εταιρεία (recourse) και τον δανεισμό χωρίς δικαίωμα αναγωγής (non-recourse), ο οποίος συνδέεται κυρίως με τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων έργων και παραχωρήσεων.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα:

1,3 δισ. ευρώ είναι η ονομαστική αξία των εταιρικών ομολόγων που συνθέτουν τον δανεισμό με δικαίωμα αναγωγής.

είναι η ονομαστική αξία των εταιρικών ομολόγων που συνθέτουν τον δανεισμό με δικαίωμα αναγωγής. 2027–2032 είναι η περίοδος κατά την οποία κατανέμονται οι λήξεις αυτών των ομολόγων.

είναι η περίοδος κατά την οποία κατανέμονται οι λήξεις αυτών των ομολόγων. 500 εκατ. ευρώ αφορά η επόμενη λήξη, τον Ιούλιο του 2027.

αφορά η επόμενη λήξη, τον Ιούλιο του 2027. 77% του μεικτού χρέους είναι χωρίς δικαίωμα αναγωγής στη μητρική εταιρεία.

Ο τελευταίος παράγοντας έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του δανεισμού συνδέεται με έργα υποδομών που διαθέτουν δικές τους χρηματοδοτικές δομές και ταμειακές ροές.

Σταθερό επιτόκιο στο 93% του χρέους – Κόστος δανεισμού 3,8%

Η Santander αναδεικνύει επίσης τη χαμηλή έκθεση του Ομίλου στις διακυμάνσεις των επιτοκίων.

Σύμφωνα με την ανάλυση, το 93% του συνολικού χρέους φέρει σταθερό επιτόκιο, περιορίζοντας σημαντικά την επίδραση ενδεχόμενων μεταβολών στο κόστος χρήματος.

Παράλληλα, το σταθμισμένο μέσο κόστος δανεισμού του Ομίλου διαμορφωνόταν στις 30 Ιουνίου 2026 σε 3,8%, ποσοστό που, κατά τη Santander, συγκαταλέγεται στα χαμηλότερα μεταξύ των ευρωπαϊκών εταιρειών υποδομών μεταφορών που παρακολουθεί.

Ειδικότερα, το μέσο κόστος δανεισμού με δικαίωμα αναγωγής στη μητρική ήταν ακόμη χαμηλότερο, στο 2,5%.

Ο ισπανικός οίκος εκτιμά ότι η συγκεκριμένη χρηματοδοτική διάρθρωση προσφέρει στον Όμιλο σημαντική ανθεκτικότητα απέναντι στη μεταβλητότητα των αγορών.

Οι αυτοκινητόδρομοι ενισχύουν την επενδυτική εικόνα

Πέρα από τη ρευστότητα και το χρέος, η Santander εστιάζει στις θετικές λειτουργικές επιδόσεις που κατέγραψαν κατά το τρίτο τρίμηνο οι αυτοκινητόδρομοι του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Οι επιδόσεις αυτές ενισχύουν, σύμφωνα με τον οίκο, την προβλεψιμότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών.

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι ότι τα έσοδα από τους αυτοκινητοδρόμους επωφελούνται από συμβατικά προβλεπόμενη αναπροσαρμογή βάσει του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Η Santander επισημαίνει ότι ο μηχανισμός αυτός λειτουργεί προστατευτικά για τα έσοδα των παραχωρήσεων σε περιβάλλον πληθωριστικών πιέσεων.

Η σημασία των αυτοκινητοδρόμων για τον Όμιλο έχει αναδειχθεί και σε προηγούμενη ανάλυση της Santander, η οποία είχε τοποθετήσει τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μεταξύ των τριών κορυφαίων επιλογών της στον ευρωπαϊκό κλάδο υποδομών.

Στα 62 ευρώ η τιμή-στόχος – Παραμένει το «outperform»

Με βάση τα παραπάνω, η Santander διατηρεί αμετάβλητη την τιμή-στόχο των 62 ευρώ ανά μετοχή, καθώς και τη σύσταση «outperform».

Ο ισπανικός οίκος θεωρεί ότι η ισχυρή ρευστότητα, η ομαλή κατανομή των λήξεων του χρέους, το χαμηλό κόστος χρηματοδότησης και η θετική πορεία των παραχωρήσεων δικαιολογούν την αισιόδοξη αξιολόγησή του.

Η εκτίμηση περί «ευκαιρίας αγοράς» αποτελεί την επενδυτική άποψη της Santander και όχι εγγύηση για τη μελλοντική πορεία της μετοχής, η οποία εξακολουθεί να υπόκειται στους κινδύνους της χρηματιστηριακής αγοράς.