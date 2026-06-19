Τραμπ: Σε 60 ημέρες να κάνουμε συμφωνία με το Ιράν, αλλιώς οι ΗΠΑ θα κάνουν πράγματα που δεν θα τους κάνουν ευτυχισμένους

Στο γεγονός ότι ΗΠΑ και Ιράν έχουν 60 ημέρες για να κάνουν συμφωνία στάθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ομιλία του.

Συγκεκριμένα, αρχικά τόνισε ότι οι ΗΠΑ «έχουν σημειώσει πολλές νίκες» κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε τελετή για την αποκάλυψη ενός νέου Air Force One που δώρισε το Κατάρ ως αντικατάσταση αεροσκάφους για τη μεταφορά των προέδρων των ΗΠΑ.

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«Θα δείτε το πετρέλαιο να πέφτει τόσο χαμηλά, ελπίζω ότι οι εταιρείες θα είναι ευχαριστημένες γι’ αυτό», είπε. «Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο. Είδατε ότι στο Ιράν, σε μια εβδομάδα, ουσιαστικά, καταστρέψαμε ολόκληρο το ναυτικό τους, ολόκληρη την αεροπορία τους, το ραντάρ τους. Εξαλείψαμε τα πάντα», είπε.

Από εκεί και πέρα, ο Τραμπ είπε ότι σε «60 ημέρες, πρέπει να κάνουμε μια συμφωνία, διαφορετικά θα κάνουμε πράγματα που δεν θα τους κάνουν [τους Ιρανούς] ευτυχισμένους», στην ομιλία του, προσθέτοντας ότι δεν πιστεύει ότι θα φτάσει εκεί η κατάσταση.

«Θυμηθείτε, αν το κάνουμε αυτό, τότε ξαφνικά δεν θα υπάρχει πλέον πετρέλαιο που να ρέει από το Στενό του Ορμούζ, επειδή οι άνθρωποι που έχουν πλοία αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων δεν αγαπούν τους πυραύλους που πετούν από πάνω τους, δεν αγαπούν τις νάρκες που βρίσκονται παντού στο νερό», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ λέει ότι ζήτησε από την Κίνα να μείνει μακριά από την σύγκρουση με το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ευχαρίστησε το Πεκίνο που δεν ενεπλάκη στη σύγκρουση με το Ιράν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε ζητήσει προσωπικά από την Κίνα να μην παρέμβει, παρά την μεγάλη εξάρτησή της από τις μεταφορές ενέργειας μέσω του Στενού του Ορμούζ. «Θέλω να ευχαριστήσω την Κίνα επειδή ζήτησα από την Κίνα να μην εμπλακεί σε υποθέσεις του Ιράν», δήλωσε ο Τραμπ.

Σημειώνοντας ότι η Κίνα λαμβάνει περίπου το ήμισυ του πετρελαίου της μέσω της στρατηγικής πλωτής οδού, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ συμφώνησε να μείνει έξω από τη σύγκρουση.

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«Παίρνουν το 50% του πετρελαίου τους από το Στενό, αλλά του ζήτησα να μην αναμειχθεί, και είπε ότι δεν θα αναμειχθεί – και δεν το έκανε», είπε ο Τραμπ. «Το έκανε πολύ ωραίο, στην πραγματικότητα, πολύ ωραίο. Και το εκτιμώ αυτό».