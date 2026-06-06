Ρομπότ επιτέθηκε σε μικρό αγόρι – Το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο με ένα ρομπότ στην Κίνα κατά τη διάρκεια επιδείξεων να χτυπάει ένα αγόρι.

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο βίντεο το ρομπότ φαίνεται να κλωτσάει ένα μικρό αγόρι κατά τη διάρκεια μιας χορευτικής παράστασης.

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Το παιδί δεν τραυματίστηκε, αλλά η αμήχανη αυτή σκηνή άφησε το κοινό άναυδο και προκάλεσε πολλές αντιδράσεις στο διαδίκτυο.