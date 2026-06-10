«Παγιδευμένος» ο Νετανιάχου ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ιράν, Λίβανο αλλά και τους ψηφοφόρους του στο Ισραήλ

Παγιδευμένος ανάμεσα σε ΗΠΑ, Λίβανο, Ιράν αλλά και τους ψηφοφόρους του στο Ισραήλ είναι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σύμφωνα με το AlJazeera.

Η εκεχειρία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και του Ιράν που ξεκίνησε στις 8 Απριλίου είναι, από όλες τις απόψεις, στην κόψη του ξυραφιού.

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Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, το Ιράν και το Ισραήλ αντάλλαξαν πυρά, τα οποία σταμάτησαν μόνο μετά την παρέμβαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα. Ωστόσο, ενώ αυτός ο γύρος βίας μπορεί να σταμάτησε αφού ο Τραμπ κάλεσε και τις δύο πλευρές να «σταματήσουν τους πυροβολισμούς», οι επιθέσεις του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο -η παύση των οποίων είναι μία από τις βασικές προϋποθέσεις του Ιράν για οποιαδήποτε συμφωνία- συνεχίζονται. Και το Ιράν και οι ΗΠΑ έχουν επίσης ανταλλάξει επιθέσεις , με τον Τραμπ να απειλεί να επανεκκινήσει μια πλήρους κλίμακας σύγκρουση.

Για τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, όλα φάνηκαν πολύ πιο απλά όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο κατά του Ιράν. Μετά από χρόνια αναφερόμενων προσπαθειών, τελικά έπεισε έναν πρόεδρο των ΗΠΑ να τον ακολουθήσει στην επίθεση κατά του περιφερειακού εχθρού, του Ιράν , και εξαπέλυσε εκτεταμένες επιθέσεις στον γειτονικό Λίβανο .

Και οι δύο επιθέσεις προσέφεραν μια σπάνια στιγμή ενότητας τόσο για το ισραηλινό κοινό όσο και για τους πολιτικούς της χώρας, οι οποίοι αγνόησαν τον αυξανόμενο αριθμό νεκρών και ενώθηκαν πίσω από τον Νετανιάχου επευφημώντας την υποτιθέμενη υπαρξιακή μάχη που, επί δεκαετίες, εξέχοντες πολιτικοί και φωνές των μέσων ενημέρωσης τους είχαν πει ότι ήταν αναπόφευκτη.

Τρεις μήνες αργότερα, με τις εκλογές στο Ισραήλ να πλησιάζουν, η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική. Αντί για την ταχεία νίκη που φέρεται να υποσχέθηκε στον Τραμπ ο Νετανιάχου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ βρίσκεται μπλεγμένος ακριβώς στο είδος του δαπανηρού και κοστοβόρου «αιώνιου πολέμου» εναντίον του οποίου έκανε εκστρατεία.

Το Ισραήλ και ο Νετανιάχου βρίσκονται παγιδευμένοι ανάμεσα σε έναν πόλεμο στον Λίβανο, τον οποίο το εγχώριο κοινό συνεχίζει να διψά, και έναν σύμμαχο στις ΗΠΑ που χρειάζεται να σταματήσει για να μεσολαβήσει σε μια απεγνωσμένα απαραίτητη εκεχειρία με το Ιράν.

«[Ο Νετανιάχου] βρίσκεται σε ένα σοβαρό δίλημμα, τόσο πολιτικό όσο και διπλωματικό», δήλωσε στο Al Jazeera ο Άλον Πίνκας, πρώην πρέσβης και γενικός πρόξενος του Ισραήλ στη Νέα Υόρκη, περιγράφοντας αυτό που περιέγραψε ως το πολιτικό κόστος για τον Νετανιάχου τριών «αποτυχημένων» πολέμων: στη Γάζα, όπου η Χαμάς διατηρεί τον έλεγχο, στον Λίβανο, όπου -παρά τις υποσχέσεις του πρωθυπουργού- η Χεζμπολάχ δεν έχει ακόμη εξαλειφθεί, και στο Ιράν.

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«Από διπλωματικής άποψης, το Ισραήλ είναι απομονωμένο και οι αντιλήψεις γι’ αυτό είναι αρνητικές», δήλωσε ο Πίνκας.

Η τελευταία έξαρση της έντασης μεταξύ Ιράν και Ισραήλ προκλήθηκε από μια ισραηλινή επιδρομή την Κυριακή το βράδυ, όχι εναντίον του Ιράν, αλλά στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, τη Βηρυτό.

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Το Ιράν έχει επιμείνει ότι οποιαδήποτε συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό της περιφερειακής σύγκρουσης πρέπει να περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ. Ταυτόχρονα, το Ιράν επανέλαβε την υποστήριξή του προς τον σύμμαχό του στον Λίβανο και κάλεσε το Ισραήλ να αποσύρει τις δυνάμεις του από τον νότιο Λίβανο, επισημαίνοντας τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι προσπάθειες για την εξασφάλιση μιας ευρύτερης συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν.

«Αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει μόνο όταν τελειώσει και στον Λίβανο», δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

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Ωστόσο, αυτό μπορεί να μην είναι τόσο απλό. Επί χρόνια, οι Ισραηλινοί πολιτικοί θεωρούν τόσο το Ιράν όσο και τη Χεζμπολάχ ως θεμελιώδεις απειλές για την ασφάλεια του Ισραήλ.

Μια δημοσκόπηση που διεξήχθη από το Ισραηλινό Ινστιτούτο Δημοκρατίας τον Απρίλιο, λίγο μετά την ανακοίνωση της πρώτης εκεχειρίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ , έδειξε ότι ένας συντριπτικός αριθμός Ισραηλινών ζητά τη συνέχιση του πολέμου της χώρας τους στον Λίβανο, ανεξάρτητα από τη θέση των ΗΠΑ.

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Παλαιότερες ενδείξεις ότι ο Νετανιάχου μπορεί να έδινε προτεραιότητα στις ανησυχίες των ΗΠΑ έναντι της νίκης που είχε υποσχεθεί στους Ισραηλινούς έχουν δώσει στους πολιτικούς του αντιπάλους νέα πυρομαχικά.

Ο πρώην πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ επέκρινε τον Νετανιάχου στα τέλη Μαΐου, καθώς προετοιμάζει τη δική του προσπάθεια για την εξουσία. «Η κυβέρνηση μας επιστρέφει στην αξιοκαταφρόνητη πολιτική του περιορισμού και της ομαλοποίησης μιας απαράδεκτης και απαράδεκτης κατάστασης», δήλωσε ο Μπένετ, προσθέτοντας: «Η Νταχίγιε [τα νότια προάστια της Βηρυτού] πρέπει να τρέμουν μέχρι να επιστρέψει η ασφάλεια στο βορρά», σε μια σαφή απειλή για το νότιο προάστιο της Βηρυτού, το οποίο το Ισραήλ θεωρεί προπύργιο της Χεζμπολάχ.

«Το Ισραήλ δεν είναι προτεκτοράτο», δήλωσε ο σύμμαχος του Μπένετ, Γιαΐρ Λαπίντ, αναφερόμενος στην επιρροή των ΗΠΑ στην ισραηλινή πολιτική, τονίζοντας ότι «η ευθύνη για την ασφάλεια των Ισραηλινών πολιτών βαρύνει μόνο την ισραηλινή κυβέρνηση».

Ελάχιστα έχουν απομείνει από την αρχική υπόσχεση του Νετανιάχου για «ολοκληρωτική νίκη» επί των εχθρών του Ισραήλ, οι οποίοι εξακολουθούν να υπάρχουν, δήλωσε ο Άχρον Μπρέγκμαν, ανώτερος καθηγητής στο Τμήμα Πολεμικών Σπουδών στο King’s College London.

«Ο Λίβανος αποδεικνύεται, για άλλη μια φορά, παγίδα για τους Ισραηλινούς», συνέχισε, αναφερόμενος στις προηγούμενες εισβολές του Ισραήλ στον Λίβανο, οι οποίες κατέληξαν όλες στην αποχώρηση και την ήττα του. «Θα ήταν δύσκολο για τον Νετανιάχου να βγάλει τα στρατεύματα από τον Λίβανο τώρα», είπε, «και πιο δύσκολο να βομβαρδίσει τη Βηρυτό, καθώς το Ιράν είναι πιθανό να βομβαρδίσει το Ισραήλ», με το Ισραήλ να βρίσκεται για άλλη μια φορά παγιδευμένο, κατέληξε.

Δημοσκοπήσεις από το βόρειο Ισραήλ – το οποίο διατρέχει τον μεγαλύτερο κίνδυνο επίθεσης από τον Λίβανο – δείχνουν μια φθίνουσα υποστήριξη προς τον Νετανιάχου, ενώ σε ολόκληρη τη χώρα, ορισμένες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το ευρύ πολιτικό μπλοκ που απλώς αυτοπροσδιορίζεται ως «αντι-Νετανιάχου» παίρνει προβάδισμα ενόψει των εκλογών που έχουν προγραμματιστεί για αργότερα φέτος.

«Εκλογικά, δεν έχει τίποτα να διεκδικήσει», δήλωσε ο Πίνκας για τις πιθανότητες του Νετανιάχου στις επερχόμενες εκλογές, οι οποίες πρέπει να διεξαχθούν πριν από τα τέλη Οκτωβρίου. «Απέτυχε στις 7 Οκτωβρίου 2023 [στην επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ], παρά το γεγονός ότι αυτοανακηρύχθηκε ο μεγαλύτερος αντιτρομοκρατικός [ηγέτης], και απέτυχε στο Ιράν, παρά την ευκαιρία που του δίνεται μια φορά στη ζωή με τις ΗΠΑ στο πλευρό του», δήλωσε ο Πίνκας, προσθέτοντας ότι η δίκη για διαφθορά στην οποία εμπλέκεται ο Νετανιάχου αποτελεί επίσης απειλή για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

«Οι περισσότεροι πόλεμοι ξεκινούν με ένα κύμα δημοτικότητας και υποσχέσεων ότι θα επιτύχουν ασφάλεια για γενιές, προτού βυθιστούν σε τέλματα και σύγχυση», δήλωσε ο Γιόσι Μέκελμπεργκ του Chatham House σχετικά με το πού βρίσκεται τώρα το Ισραήλ.

«Ιστορικά, το Ισραήλ κατάφερε να διατηρήσει τη δημοτικότητά του για τους πολέμους του μόνο όταν πολέμησε σύντομους πολέμους. Τώρα βρίσκεται να πολεμά σε πολλαπλά μέτωπα», πρόσθεσε ο Μέκελμπεργκ, επισημαίνοντας τις εσωτερικές εντάσεις που προκλήθηκαν από περισσότερα από δυόμισι χρόνια συγκρούσεων, σε μια κοινωνία ήδη διαλυμένη από πολλαπλούς πολέμους, προσθέτοντας ότι δεν βλέπει κανένα καλό να προκύπτει από καμία από τις μάχες.