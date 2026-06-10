Νέες απειλές Τραμπ κατά Ιράν: “Ο νταής της Μέσης Ανατολής πέθανε – Δεν ήθελαν συμφωνία και θα πληρώσουν”

Σε άλλη μια απειλητική ανάρτηση κατά του Ιράν προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας χαρακτηριστικά ότι: “Ο νταής της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός. Χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική γι’ αυτούς, τώρα θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα”.

“Ο στρατός του Ιράν είναι ένα απόλυτο χάος. Μεγάλο μέρος του, όπως το Ναυτικό και η Πολεμική Αεροπορία τους, δεν υπάρχουν πια – Έχουν ηττηθεί ολοκληρωτικά. Το Ιράν είναι μόνο λόγια και καμία δράση. Ο νταής της Μέσης Ανατολής είναι ΝΕΚΡΟΣ!!! Χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική γι’ αυτούς, τώρα θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα!!! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ”.

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Σκληρά αντίποινα των ΗΠΑ στο Ιράν για την κατάρριψη του Apache

Υπενθυμίζεται ότι, οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν ως αντίποινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Apache που πραγματοποιούσε περιπολία στο Στενό του Ορμούζ.

Το Κεντρικό Στρατηγείο των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι «οι δυνάμεις του άρχισαν να εξαπολύουν επιθέσεις αυτοάμυνας κατά του Ιράν».

Πρόσθεσε ότι οι επιθέσεις αποτελούν αντίδραση στην «χθεσινή κατάρριψη ενός ελικοπτέρου Apache του Στρατού των ΗΠΑ».

U.S. Central Command (CENTCOM) forces began launching self-defense strikes against Iran at 5 p.m. ET today at the Commander in Chief’s direction, in response to yesterday’s downing of a U.S. Army Apache helicopter. The mission is a proportional response to unjustified Iranian…— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 9, 2026

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr ανέφερε ότι κάτοικοι και πηγές στο λιμάνι Σιρίκ και στα γύρω χωριά άκουσαν πολλαπλές εκρήξεις στην περιοχή σήμερα το βράδυ.

Το αμερικανικό ελικόπτερο Apache που κατέπεσε στα Στενά του Ορμούζ επλήγη από ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος Shahed, σύμφωνα με τους New York Times που επικαλούνται αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος δεν κατονομάζεται, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες που είχε μεταδώσει νωρίτερα ο ιστότοπος Axios.

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Λίγες ώρες αργότερα, ένα πλωτό drone του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού εντόπισε και διέσωσε τους δύο πιλότους στη θαλάσσια περιοχή κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με την ενημέρωση από το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Το Ιράν εξαπέλυσε πυραύλους και drones κατά αμερικανικών στόχων

Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον αμερικανικών στόχων στην περιοχή, σύμφωνα με ανακοίνωση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), η οποία δημοσιεύθηκε στο Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (τοπική ώρα).

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Η ανακοίνωση ήρθε λίγες ώρες αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες γνωστοποίησαν ότι πραγματοποιούν αντίποινα κατά του Ιράν, μετά την κατάρριψη αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου.

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, εκρήξεις ακούστηκαν στις ιρανικές πόλεις Σιρίκ και Μιναμπ, καθώς και στο νησί Κεσμ, εν μέσω της κλιμακούμενης στρατιωτικής αντιπαράθεσης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.